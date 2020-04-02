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Продлить нерабочую неделю на 7 дней предлагает правительство России

09:15 02.04.2020 Фото: kremlin.ru
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Региональные власти должны «очень четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона».

Продлить нерабочую неделю на 7 дней предлагает правительство России
Анна Попова — глава Роспотребнадзора

Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней. Соответственно период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням.

«Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — сказала Попова.

При этом, по словам главы ведомства, уже виден результат принятых мер, включая решение о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране. Неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей президент Владимир Путин.

«Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода», — отметила она.

Попова указала, что эффект от этих мероприятий не сиюминутный, к тому же вирус распространяется по стране. Однако в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Она подчеркнула, что региональные власти должны «очень четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона».

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Аноним, 02 апреля 2020 09:30
Не надо Бердск сравнивать с Москвой...
Аноним, 02 апреля 2020 09:31
Скорее всего да....
Новый мэр, 02 апреля 2020 09:47
А деньги когда начнет Голикова выплачивать, с понедельника?

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