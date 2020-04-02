Еще три человека умерли в Москве от коронавируса

Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместили в COVID-обсерватор

Еще три человека с положительным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию и с сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались три пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию < ...> Также все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые», — сказали в штабе.

Там уточняется, что возраст умерших пациентов — от 63 до 72 лет. Среди заболеваний у пацентов — кардиосклероз, ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких], сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. С 30 марта все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси», — добавили в штабе.

Кроме того, в публикации уточняется, что данные меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу. Покидать квартиру можно в следующих случаях: при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания (пребывания); если нужно вынести мусор. Такие же меры ввели и в Подмосковье.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве