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Отрицательными стали цены на российскую нефть. Минус 1 200 руб. за тонну

09:45 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Отрицательными стали цены на российскую нефть. Минус 1 200 руб. за тонну
Цена на нефть стабильно низкая

Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило агентство Argus. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

По данным Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России, указывает агентство.

Котировка Argus fip Западная Сибирь рассчитывается как нетбэк (экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину и некоторые другие расходы) средней стоимости Urals на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердаме и итальянском порту Аугуста с учетом доставки из Нижневартовска, объясняет вице-президент Argus Виктор Парно. К этой котировке привязаны цены на большую часть российской нефти, добавляет он. Нижневартовск находится в Ханты-Мансийском автономном округе, в этом регионе добывается почти половина всей российской нефти.

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Цены на поставки нефти по контрактам на внутреннем рынке базируются на значении формулы в течение месяца поставки, говорит Парно. По итогам марта эта котировка российской нефти осталась в «положительной зоне», хотя и упала примерно на 12 500 руб. за тонну относительно февральского уровня, следует из данных Argus.

Источник: РБК

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От редакции

Что будет с экономикой?

Аноним, 02 апреля 2020 10:00
То есть фактически мы должны приплатить европейцам и китайцам чтобы они забрал нашу нефть. Я считаю это потрясающий успех лично Владимир Владимировича и заодно всех российских путриотов. Могёте, ребята! Молодцы! Профессионалы!
Гость, 02 апреля 2020 10:08
РБК - тот ещё источник! А что молчат про вброс в сша двух триллионов необеспеченных долларов? Это как, по мнению нашЫх экономистов-монетаристов? По-моему, так поменялись местами СССР и сша! Теперь у них - пустые полки, очереди за туалетной бумагой, ограничения продаж "в одни руки", геронтофилы-старики в правительстве, бесконтрольная раздача необеспеченных денег! Доигрались?!

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