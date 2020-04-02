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Погулял немного: 1250 нарушителей карантина пойммала полиция России. Выписаны протоколы

10:00 02.04.2020 Фото: МВД РФ
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В полиции призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой.

Погулял немного: 1250 нарушителей карантина пойммала полиция России. Выписаны протоколы
Полиция будет ловить нарушителей

В субъектах Российской Федерации, руководителями которых приняты решения о введении режима самоизоляции, сотрудники полиции проводят мероприятия, которые направлены на выявление граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения.
Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями.

(Справочно: по ст.19.4 КоАП РФ – 754, по ст.19.5 КоАП РФ – 63, по ст. 18.8 КоАП РФ – 433. Всего 1250).

Кроме того, в общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой.

Источник: МВД РФ

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