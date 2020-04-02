Опровергли введение комендантского часа в Новосибирской области в оперштабе

На карантине в Новосибирской области находятся 6683 человека, зараженных коронавирусом в регионе 10 человек.

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По данным оперативного штаба на 22.00 1 апреля в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов выздоровели.

Под медицинским наблюдением находятся 6683 жителей региона. Снято с наблюдения к настоящему моменту 2164 человека.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в Новосибирской области – 2575 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 52 человека.

Внимание! В мессенджерах и социальных сетях распространяют информацию о том, что на территории региона введен комендантский час; в Колыванском, Новосибирском районах и других населенных пунктах области ограничен въезд и выезд; пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализируют в Куйбышевскую ЦРБ; администрации районов Новосибирска раздают “наборы для борьбы с коронавирусом”. Все эти сообщения не соответствуют действительности. Актуальную официальную информацию публикует оперативный штаб!

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области