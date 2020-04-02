02.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

6683 человека на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области

09:18 02.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет, всего заболели 10 человек, двое вылечились.

6683 человека на карантине из за коронавируса в Новосибирской области
В Коми действует режим самоизоляции для всех жителей республики

По данным оперативного штаба на 22.00 1 апреля в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов выздоровели.

Под медицинским наблюдением находятся 6683 жителей региона. Снято с наблюдения к настоящему моменту 2164 человека.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в Новосибирской области – 2575 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 52 человека.

Внимание! В мессенджерах и социальных сетях распространяют информацию о том, что на территории региона введен комендантский час; в Колыванском, Новосибирском районах и других населенных пунктах области ограничен въезд и выезд; пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализируют в Куйбышевскую ЦРБ; администрации районов Новосибирска раздают “наборы для борьбы с коронавирусом”. Все эти сообщения не соответствуют действительности. Актуальную официальную информацию публикует оперативный штаб!

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

СИДИТЕ ДОМА

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погулял немного: 1250 нарушителей карантина пойммала полиция России. Выписаны протоколы
10:00 02-04-2020
Погулял немного: 1250 нарушителей карантина пойммала полиция России. Выписаны протоколы
Свежее рыбное филе в магазине "Хороший, для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
09:52 02-04-2020
Свежее рыбное филе в магазине
Отрицательными стали цены на российскую нефть. Минус 1 200 руб. за тонну 2
09:45 02-04-2020
Отрицательными стали цены на российскую нефть. Минус 1 200 руб. за тонну
Школьники облили бензином и подожгли 10-летнего мальчика в Пензе. Ребенок погиб
09:30 02-04-2020
Школьники облили бензином и подожгли 10-летнего мальчика в Пензе. Ребенок погиб
6683 человека на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области
09:18 02-04-2020
6683 человека на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области
Опровергли введение комендантского часа в Новосибирской области в оперштабе
09:15 02-04-2020
Опровергли введение комендантского часа в Новосибирской области в оперштабе
Продлить нерабочую неделю на 7 дней предлагает правительство России 3
09:15 02-04-2020
Продлить нерабочую неделю на 7 дней предлагает правительство России
Новые пластиковые окна весной? Легко! С ИП Судобиной
09:12 02-04-2020
Новые пластиковые окна весной? Легко! С ИП Судобиной
Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав в Новосибирске попала на видео 1
09:00 02-04-2020
Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав в Новосибирске попала на видео
БМЗ сервис: Помогаем сохранить добрую память о близких
08:51 02-04-2020
БМЗ сервис: Помогаем сохранить добрую память о близких