Как хотят помочь СМИ, гостиницам, туризму, бизнесу Крайнего Севера в пандемию COVID-19 власть России

Заполярные предприниматели несут издержки, в разы превышающие затраты коммерсантов, занимающихся бизнесом в центральных районах страны

До снятия ограничений, связанных с распространением инфекции, с региональных бюджетов целесообразно снять ограничения по размеру госдолга, а малым предприятиям, работающим в Арктической зоне — расширить и облегчить участие в лизинговых программах. При этом для поддержки издательской деятельности и гостиничного бизнеса предлагается снизить в два раза ставку НДС, для малого бизнеса снизить ставку по УСН и ввести для печатных СМИ на тот же срок налоговые каникулы по НДФЛ. Соответствующие предложения председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову 2 апреля. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Бизнесменам Крайнего Севера рекомендуется

Ряд предложений из регионов по сохранению бизнеса в условиях карантинных мероприятий в комитете по экономической политике палаты регионов считают крайне уместными и созвучными общеукрепляющему финансово-экономическому тренду в текущей государственной политике. Некоторые из них в спайке с уже принятыми камбином мерами могут принести ощутимую пользу, особенно тем отраслям, которые наиболее сегодня страдают от вспышки инфекции.



К примеру, Андрей Кутепов предлагает обеспечить доступность инструментов лизинга для малых и средних предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера, не имеющих железнодорожного сообщения и не соединенных сетью автомобильных дорог с другими регионами. Несомненным плюсом было бы включение в программу льготного лизинга возможность приобретения транспортных средств и специальной техники. В настоящее время предприниматели могут приобрести лишь промышленное, медицинское или сельскохозяйственное оборудование. Также сенатор предлагает снизить уровень минимального финансирования по лизинговым программам с 5 млн рублей до 1 млн рублей.

А так как заполярные предприниматели несут издержки, в разы превышающие затраты коммерсантов, занимающихся бизнесом в центральных районах страны, для тех из них, кто занимается только реализацией подакцизных товаров, сенатор предлагает исключить запрет на финансовую поддержку. При этом предлагаем предусмотреть условие по запрету приобретения подакцизных товаров за счет кредитных средств, полученных с использованием поручительства и независимой гарантии региональной гарантийной организации.

Сохраняем рабочие места

Также парламентарий считает целесообразным для сохранения рабочих мест предоставлять субсидии предприятиям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации в результате закрытия или существенного сокращения производства в текущем году. К «пострадавшим» отраслям законодатель относит, в частности, общественное питание, бытовые услуги, организацию досуга и другие.

«Предприятие представляет информацию о сохранении рабочих мест (на условиях полной занятости) на период с 1 апреля 2020 года, не превышающим среднемесячное количество занятых в первом квартале 2020 года, — разъясняет Кутепов механизм поддержки. — Сохранение занятости обеспечивается за счет превышения потенциально получаемой работником суммы заработной платы над суммой пособия по безработицы, составляющем 1 МРОТ».

По мнению сенатора, субсидии должны предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе. Однако, в случае невыполнения условий сохранения рабочих мест на предприятии субсидии подлежат возврату в бюджет.

В экономическом комитете также считают необходимым вовлечь все неиспользованные деньги существующих в стране фондов развития и поддержки «для того, чтобы они работали на бизнес, а не на получение процентов за размещение денежных средств».

Сохранение занятости обеспечивается за счет превышения потенциально получаемой работником суммы заработной платы над суммой пособия по безработицы, составляющем 1 МРОТ

Также требуется снизить пороги вхождения в проекты и пересмотреть политику фондов на период действия карантинных мер, а также оперативно организовать взаимодействие с регионами, бюджеты которых, в свою очередь предлагается временно освободить от ограничений на предельный размер госдолга. В настоящее время, напоминает Кутепов, объем госдолга субъектов РФ составляет 2,055 трлн рублей.

«В условиях ожидаемого сокращения доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ и необходимости увеличения расходов в целях финансового обеспечения антикризисных мер предлагается приостановить действие требований Бюджетного кодекса, а также провести пропорциональное «списание» бюджетных кредитов, предоставленных регионам из федерального бюджета, с целью кардинального сокращения их объема», — говорится в письме.

Поддержка печатных СМИ, рекламы и гостиниц

В связи с введением моратория на все виды мероприятий, отмечает Андрей Кутепов, у газет и журналов произошло падение рекламных и спонсорских бюджетов на 90%. В связи с этим ряд издательств сегодня не может выполнять контрактные обязательства и обязательства по уплате налогов и взносов. В числе мер поддержки СМИ сенатор предлагает снизить до 10% ставку НДС до 30 сентября 2020 года и ввести на тот же срок налоговые каникулы по НДФЛ.

Снижение деловой и туристической активности, а также запрет на въезд иностранных граждан, ограничение авиа- и железнодорожного сообщения весомо ударили по ресторанному и гостиничному бизнесу, напоминает парламентарий. Отели находятся в ситуации массовых отмен бронирования, отмечено снижение загрузки гостиниц от 0 до 20% и падение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10-20 раз. В ресторанной отрасли аналогичная ситуация.

Чтобы минимизировать потери отрасли Кутепов предлагает скорректировать налоговый период по налогу на имущество и налогу на землю за IV квартал 2019 года и 2020 год с учетом продолжающегося периода снижения деловой активности до момента фактического снятия всех ограничений. Также следует предусмотреть рефинансирование задолженности по кредитным договорам, заключенных на срок выше одного года на цели строительства, реконструкции или капитального ремонта гостиниц и средств размещения.

В целом же, резюмирует сенатор, целесообразно рассмотреть вопрос о кредитных каникулах по существующим займам гостиниц до конца 2020 года, а также установить льготные ставки по овердрафтным экстренным кредитам на поддержание операционной стабильности отелей.

На пользу ресторанному бизнесу пойдет предоставление беспроцентных займов с отсрочкой выплаты тела кредита до полугода на покрытие кассовых разрывов и запрет на блокировку счетов ФНС и банками на срок до 1 января 2021 года. Помимо этого, Андрей Кутепов предлагает снизить ставку НДС до 10% для предприятий гостиничной отрасли с 1 апреля 2020 года.

Источник: pnp.ru