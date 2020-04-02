Ушел на карантин: Путин на удаленке провел совещание с правительством

О чем Путин говорил с министрами. Читайте полный отчет перед главой страны — что делается для поддержки людей и спасения экономики в условиях пандемии.

Президент и члены правительства провели онлайн совещание

Президент провёл совещание с членами Правительства. В режиме видеоконференции обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

Мы с вами в контакте по нескольку раз в день. Почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком, удалённом режиме, в режиме видеоконференции, в связи с тем что обстановка этого требует.

Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка, как я уже сказал. И уверен, что удалённый режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится.

Мы рассмотрим сегодня несколько вопросов, которые являются чрезвычайно важными. Это касается, разумеется, самого острого, а именно наших действий в связи с пандемией, коронавирусом. Безусловно, поговорим и о социально-экономических вопросах.

Давайте начнём наше совещание. Слово Михаилу Владимировичу Мишустину, Председателю Правительства Российской Федерации. Пожалуйста.

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович!

В своём обращении Вы поставили перед Правительством ряд задач по поддержке граждан и экономики в это непростое время. Всю подготовительную работу мы провели максимально оперативно, в течение суток сформировали необходимые изменения в законодательстве и уже на следующий день, 26 марта, рассмотрели их на заседании Правительства. Парламентарии также сработали оперативно. Вчера Государственная Дума и Совет Федерации одобрили федеральные законопроекты, которые предусматривают реализацию озвученных Вами инициатив.

Первое – это поддержка людей. В федеральных законопроектах предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка и о новой оплате больничных листов – исходя из суммы не менее одного МРОТ. Также Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат. Уже готовы ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75‑летию Великой Победы. Они должны быть осуществлены до конца апреля. Также поручено ускорить выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно – не с июля, а с июня.

Подписано и вступило в силу постановление Правительства о повышении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ. На это будет дополнительно направлено около 30 миллиардов рублей.

Кроме того, через поправки в законодательстве мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она станет бесплатной. Для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств.

Второе – это помощь бизнесу. Для защиты предприятий предусмотрено введение шестимесячного моратория на возбуждение дел о банкротстве. На период моратория приостанавливается исполнительное производство и начисление штрафов и пеней, а также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам.

Законопроектами также предусмотрено предоставление отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, а для микропредприятий – ещё и по страховым взносам. Мы также заложили двукратное снижение размера страховых взносов для субъектов МСП – с 30 до 15 процентов уже с 1 апреля, если заработная плата работника превышает величину минимального размера оплаты труда.

Правительством совместно с Банком России разработаны меры по предоставлению субъектам МСП полугодовой отсрочки уплаты процентов и основного долга по кредитам. Эта программа охватит кредитный портфель объёмом около полутриллиона рублей.

Отдельные решения мы принимаем по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, в том числе общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров. В частности, до 1 мая мы запретили отправлять им требования об уплате налогов. Все малые компании, которые работают в этих секторах, смогут также перенести платежи по кредитам на полгода, соответствующее постановление Правительства будет подписано в ближайшее время.

Помимо этого авиаперевозчики получат полтора миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для туркомпаний мы практически отменили взнос в резервный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, мы, как и обсуждали с Вами, начали с Кипра. Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. До 24 апреля профильные ведомства должны представить согласованные предложения по следующим шагам.

В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей.

Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Первое – межбюджетные отношения. Важно поддержать региональные бюджеты. В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.

Второе – это поддержка занятости. Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объём поддержки – 150 миллиардов рублей.

Третье – дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики. Правительство уже ввело отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Федеральные и региональные арендные программы позволят поддержать субъекты МСП на сумму 20 миллиардов рублей. При этом мы понимаем, что большая часть рынка аренды – это частная коммерческая аренда. В связи с этим регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса. Кроме того, меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.

В наиболее пострадавших отраслях субъекты МСП получат возможность временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам. Дополнительно для них будет введён запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг в случае возникновения задолженности.

Также мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям.

Для компаний с государственным участием будет установлен особый порядок осуществления закупок у субъектов МСП, что позволит поддержать спрос на их продукцию.

По установленному Правительством перечню будут автоматически продлеваться лицензии и разрешения, что существенно снизит издержки бизнеса.

Мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства.

Правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами – до 4000 организаций. Организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки. Кроме того, в целях поддержки санитарно-эпидемиологических мероприятий предприятия получат возможность учесть эти затраты при налогообложении прибыли.

Также на уровне Правительства будем принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки. Соответствующие решения в ближайшее время будут выработаны совместно с Государственной Думой.

Владимир Владимирович, мы постоянно будем докладывать Вам о принимаемых Правительством дополнительных мерах по поддержке граждан и экономики.

В.Путин: Михаил Владимирович, спасибо большое. Мы с вами занимались этими вопросами вместе. Я благодарен коллегам за то, что вы довели все эти вопросы до логического завершения, до принятия законов.

Хочу поблагодарить и депутатов Государственной Думы за то, что они так оперативно рассмотрели предложенные законопроекты Правительством Российской Федерации.

У меня все-таки есть один вопрос. Вы упомянули о тех мерах, о которых мы договаривались, – это полугодовая отсрочка по всем налогам, это отсрочка по страховым взносам для отдельных компаний, шестимесячный мораторий на взыскание пени и штрафов по налогам. Но вот я когда встречался с представителями малого бизнеса, они о чем просили? О том, чтобы когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, чтобы не было для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев. Я попросил вас над этим подумать.

М.Мишустин: Да, Владимир Владимирович, без сомнения мы будем смотреть на все возможности реструктуризации, и по результатам, когда мы уже проанализируем общую ситуацию, примем соответствующее решение, без сомнения.

В.Путин: Да, да, да, но это заранее просто нужно сделать, а не тогда, когда им нужно будет в разовом порядке все это начинать выплачивать. Хорошо?

М.Мишустин: Есть.

В.Путин: Спасибо большое.

У нас в стране ситуация усложняется. В мире очень сложная ситуация с коронавирусом: 850 тысяч человек уже заболели. На территории Российской Федерации, насколько я понимаю, и по последним данным, которые у меня есть, вижу 2777 случаев заболевания.

Татьяна Алексеевна, я знаю, что Вы самым активным образом координируете работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пожалуйста. Какова ситуация на данный момент?

Т.Голикова: Добрый день, Владимир Владимирович! Добрый день, уважаемые коллеги!

Вы правильно заметили, что заболеваемость в мире новой коронавирусной инфекцией растет, это почти 857 тысяч человек на сегодня. И очаг инфекции теперь перешел из Китайской Народной Республики в Соединенные Штаты и Европу.

Что касается Российской Федерации, то сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны, 2777 случаев, и 440 случаев – это прирост за последние сутки. То есть количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8 процента. К сожалению, у нас на вчерашний день умерли 24 человека. Выздоровели 190 человек.

Должна сказать, что, как и было в первые дни, все-таки по-прежнему превалируют завозные случаи и контактные лица по завозной инфекции. Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москве, Республике Коми, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом следует отметить, что рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Число проведенных исследований по состоянию на вчерашний день превысило 460 тысяч, и мы находимся в тройке ведущих стран по количеству тестируемых граждан. В процесс вовлечены все лаборатории Роспотребнадзора, которые работают на территориях регионов страны, а также лаборатории субъектов Российской Федерации в 47 регионах и две крупные частные лаборатории. Должна сказать, что мы и дальше будем расширять это тестирование, поскольку увеличивается и количество зарегистрированных тест-систем, и достаточно большое количество поступает на регистрацию.

С понедельника этой недели, Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим указом в России объявлены нерабочие дни. Мы все знаем, что сделано это для того, чтобы снизить распространение заболевания, введя так называемое социальное дистанцирование, для того чтобы дать возможность подготовиться медицинским организациям, системе здравоохранения, сгладить пики для работы в условиях пандемии.

Одновременно с этими нерабочими днями системы Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, ОАО «РЖД» и частные медицинские организации совместно с субъектами Российской Федерации проводят работу по мобилизации и перепрофилированию коечного фонда для работы в условиях оказания медицинской помощи и нарастания количества заболевших. На сегодняшний день это 94 тысячи коек. Как я уже упомянула, поскольку самый высокий уровень заболеваемости у нас находится в городе Москве, то вчера Москва совместно с коллегами из федеральных и частных учреждений завершила согласование того объема коечного фонда, который должен функционировать на территории Москвы, как плановый, так и перепрофилированный. Соответственно, до 3 апреля должен быть завершен первый этап.

Вы дали свое поручение на недавней встрече полномочным представителям и руководителям субъектов Российской Федерации, а также Правительству, чтобы эта работа была четко организована и осуществлялся контроль за ее проведением. Мы эту работу так и осуществляем.

Должна сказать, что сейчас регионами страны по мере развития эпидситуации принимаются решения по расширению режима социального дистанцирования. Безусловно, это принимается исходя из того, как складывается эпидситуация на территории конкретного региона. Напомню, что пока в десяти регионах страны у нас случаи новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Но здесь нельзя расслабляться, поскольку ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два.

Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены Вашим Указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко, исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона. И очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, чтобы коллеги из регионов страны, принимая такие решения, очень четко искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона. Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Я также хотела бы сказать несколько слов о том, что наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики, и лечения новой коронавирусной инфекции. В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу.

В настоящее время в Государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы 10–15 апреля текущего года.

Также я бы хотела доложить о том, что как мы предварительно и планировали, Государственный научный центр «Вектор» разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, это широко применяемые рекомбинантные вирусные вектора и также синтетические вакцины. Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая.

Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня. И после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей. Это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы и поддержать наших ученых, и как можно быстрее, насколько это позволяют процессы, сделать соответствующие вакцины.

Но работа ведется не только в Государственном научном центре «Вектор», она ведется и в других научных учреждениях – в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, Московском государственном университете и ряде других.

Также я бы хотела сказать о том, что мы проводим работу по проверке уже имеющихся в обращении лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы исследуем восемь лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации. Достоверные данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены у нас 10 апреля. Кроме того, мы проверяем еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук, и тоже достоверные результаты получим 10 апреля 2020 года.

Мы продолжаем эту работу, Владимир Владимирович, и будем Вам докладывать в зависимости от тех сроков, которые мы себе определили.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Вы только что сказали, что у нас практически все случаи, за редчайшим исключением, наверное, завозные или так называемые контактные, то есть от тех людей, которые вступали в какие-то контакты с приехавшими из-за границы. У нас с 11 марта 2020 года всего заехало в страну 825 031 человек. Это много. Только за сутки ожидается приезд 1400, а всего мы ожидаем еще почти 20 тысяч. Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую Родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто. Но и на нас накладывает это определенную нагрузку. В этой связи вопрос: как организована работа и что вы предлагаете делать с теми, кто уже вернулся из заграницы, и с теми, кто еще вернется?

Пожалуйста.

Т.Голикова: Спасибо, Владимир Владимирович.

Это очень сложная ситуация с точки зрения отслеживания граждан, которые прилетают на территорию Российской Федерации. Тем не менее с участием всех служб: Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Роспотребнадзора, наших коллег из субъектов Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций – мы уже отладили работу по поводу того, каким образом осуществлять контроль на территории Российской Федерации за приезжающими гражданами. При прилете в Российскую Федерацию всем гражданам выдается постановление Главного санитарного врача о том, что в течение 14 дней они должны пройти карантин или самоизоляцию.

Но Вы правильно сказали, что с учетом такого большого желания вернуться в страну, в том числе и тех, кто находится на постоянном месте жительства в других государствах, для того чтобы опять же сгладить нагрузку на систему здравоохранения, на наших уважаемых врачей, мы приняли на оперативном штабе решение по поводу того, что мы будем направлять чартерные борты за нашими гражданами, но количество граждан, которое будет прибывать в Российскую Федерацию ежедневно, будет ограничено, для того чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции.

О чем идет речь? Речь идет о том, что ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек. В другие города, в аэропорты других городов, расположенных на территории Российской Федерации, – до 200 человек. Безусловно, могут быть исключения, поскольку мы не можем регулировать, в какой момент нам иностранные государства, которые ввели у себя на территориях чрезвычайные ситуации, дадут нам возможность забрать наших граждан. Поэтому, конечно, такие исключения предусмотрены. Но теперь в соответствии с решением Главного санитарного врача, те граждане, которые прилетают в Российскую Федерацию, в обязательном порядке помещаются в обсерваторы в случае, если они прилетели в те города, где у них нет постоянной прописки и постоянного места жительства. Субъекты Российской Федерации такую работу организовали. Мы договорились также и с городом Москвой, что граждане, которые находятся и проживают в близлежащих к Москве регионах, могут быть доставлены транспортом до соответствующего региона, который находится рядом с Москвой.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Смотрите: у нас сейчас на карантине находится в целом 3 317 175 человек. В обсервации всего 1777, на принудительной самоизоляции – 292 740 человек. Мы говорили о том, чтобы организовать по возможности работу, там, где это целесообразно, как мы сейчас с вами это делаем, показывая, надеюсь, пример ответственного и законопослушного поведения, на удалённом режиме. Но договаривались также о том, чтобы помочь людям с пользой для дела провести время в домашних условиях, в своих домах, в квартирах или продолжить трудовую деятельность в удалённом режиме, повторяю ещё раз, так, как мы это делаем с вами. И договорились о том, что с 1 апреля отработаем бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

Вот я попрошу Максута Игоревича Шадаева об этом рассказать поподробнее. Пожалуйста.

М.Шадаев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Действительно, с учётом складывающейся ситуации наличие доступа к интернету для людей, которые вынуждены длительное время проводить дома, является одной из базовых потребностей.

Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70 процентов домохозяйств, поддержали инициативу: в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет, и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов. Фактически мы говорим о том, что мы вводим обязательный минимальный социальный стандарт доступа к сети интернет.

Пилот у нас стартовал с сегодняшнего дня, закончится по планам 1 июля. Мы надеемся, что кроме крупных операторов к этой инициативе присоединятся также небольшие интернет-провайдеры. Операторам нужно небольшое время, чтобы перенастроить свои технические сети, но уже с сегодняшнего дня, если у абонента нет денег на счету, операторы обеспечивают непрерывное оказание услуги. И это очень важно.

Теперь несколько слов, если можно, о том, как формировался тот перечень, который будет бесплатно доступен всем нашим гражданам. Главный критерий включения тех или иных сайтов и ресурсов в этот перечень – это их востребованность нашими гражданами. Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов, популярности тех или иных сервисов и сформировали список, который на сегодня включает 370 сайтов и сервисов по 18 категориям. Ежедневная аудитория пользователей тех сервисов, которые мы включили в этот список, составляет более 50 миллионов человек. То есть мы включили то, что реально востребовано нашими гражданами. Естественно, это в основном, на 99 процентов, российские ресурсы. В этот список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты, сайты онлайн-медиа. В этот перечень также включены востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки. Также, конечно, вошли туда популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг. В этот список также вошли крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке. Также в него включены электронные банковские и финансовые сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры. Представляется, что в этом перечне есть всё, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы.

Наши граждане с использованием этих сервисов смогут дальше продолжать общаться, смогут интересно проводить время, смогут развиваться и заказывать на дом то, что им нужно. Естественно, хочется, чтобы этот список был больше. У нас он открытый, и в данном случае мы его будем пополнять. Но нам очень важно найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями наших операторов связи. Поиску этой золотой середины, собственно, и будет посвящён этот эксперимент.

Владимир Владимирович, ещё несколько слов. Мы активно развиваем сервисы на портале госуслуг по поручению Правительства. Мы запустили форму для тех граждан, которые прибывают в страну, возвращаются. Они заполняют о себе данные, в том числе предоставляют данные о планируемом месте проведения карантина.

Второе – мы разослали всем гражданам, которые находятся за пределами страны, СМС и попросили, если им нужна экстренная помощь, им негде жить, им нужна какая-то поддержка финансовая, заполнить форму на этом портале. На текущий момент у нас 900 человек, которые пребывают за границей, заполнили эту форму, и Правительство дало поручение об организации им финансовой помощи оперативно.

Также мы считаем, что необходимо в ближайшее время ввести сервис оформления электронного больничного, а также оформление электронного рецепта. Принято решение по дистанционной покупке безрецептурных лекарственных средств, но покупка по рецептам всё равно требует обращения и похода в аптеку. Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане.

В целом доклад закончил.

В.Путин: Спасибо, Максут Игоревич.

Ольга Борисовна, Вы знаете, как ситуация складывается в сфере культуры. Здесь самое главное, конечно, покрыть текущие расходы учреждений культуры на заработную плату, на коммунальные расходы, на решение вопросов безопасности. Знаю, что Министерство предпринимает необходимые шаги. Что конкретно делается и что, как Вы думаете, нужно сделать дополнительно?

О.Любимова: Владимир Владимирович, я хотела начать ещё и с мер, которые мы принимаем по отношению к нашим зрителям, которые остались. Поскольку временно закрыты все учреждения культуры, мы считаем одной из очень важных для нас задач оперативно перейти на работу в онлайн-режиме. Этой базой для всех учреждений стал наш портал «Культура.рф», где собраны тысячи часов записей кинофильмов, спектаклей, концертов, книг, экскурсий и лекций.

В последние недели просмотры онлайн-трансляций выросли в пять раз и в 20 раз увеличилось число запросов от деятелей культуры на размещение контента. Так, на портале «Культура.рф» была создана всероссийская афиша онлайн-мероприятий. Крупнейшие российские театры организуют трансляции спектаклей, Большой и Мариинский проводят показы своего золотого фонда. Малый театр выложил свои аудиозаписи начиная с 1938 года. Александринский пошёл ещё дальше: 21 марта впервые была сыграна премьера без публики в зале, при этом на основной сцене. И более 4 миллионов пользователей стали постоянными зрителями онлайн-проекта Московской филармонии «Домашний сезон», который 20 марта открыл Денис Мацуев.

В связи с объявленными выходными концерты пока мы транслируем в записи, причём новая афиша включает дневные и вечерние показы. Дневные – в 14.00, они ориентированы на детей, на семейные просмотры. Также для любителей экскурсий доступны лекции и виртуальные туры по экспозициям музеев, причём от Эрмитажа и Третьяковской галереи до самых небольших краеведческих региональных музеев. Библиотеки в этом смысле тоже не отстают, их огромное количество, и онлайн-семинаров, и различных лекций, причём для самых разных возрастов и даже на разных языках проводят сотрудники. И в ответ люди присылают не только слова благодарности, они тоже уже присылают и свои стихи, и рисунки своих детей, и небольшие видеоролики с аплодисментами, чтобы поддержать своих исполнителей, которые в абсолютно новой действительности сейчас трудятся.

Несколько слов хотела добавить и о творческих вузах и училищах. Педагоги активно сейчас проводят занятия в дистанционном формате. Так, например, в воскресенье прошёл первый онлайн-день открытых дверей продюсерского факультета ГИТИСа, и полторы тысячи будущих абитуриентов имели возможность посмотреть и сейчас имеют возможность в сети посмотреть этот материал. Мы думаем, что это очень хороший формат, который мы сейчас закрепим и в дальнейшем вообще будем использовать и с другими вузами.

Одновременно, как Вы совершенно справедливо заметили, перед нами стоит задача осуществления мониторинга состояния учреждений культуры и своевременное принятия мер по поддержке организаций культуры. Особенность наших учреждений заключается в том, что часть расходов на их текущую деятельность покрывается за счёт внебюджетных источников, поступающих от реализации билетов. Поэтому основная задача сейчас – помочь организациям покрыть обязательные расходы, часть которых ранее оплачивалась за счёт внебюджетных доходов. В первую очередь это заработная плата, а также коммунальные платежи, безопасность и налоги. Мы структурировали потребность наших учреждений, прорабатываем этот вопрос в Правительстве. Очень просим Вас также нас поддержать. Более того, очевидно, что в полном объёме показатели государственного задания выполнены не будут, поэтому нами подготовлено и 20 марта внесено в Правительство постановление, позволяющее не уменьшать объём финансирования при уменьшении показателей госзадания. Такое решение на федеральном уровне позволит и регионам принять соответствующие нормативные акты.

Также мы ежедневно мониторим ситуацию с выплатой заработных плат в региональных и муниципальных учреждениях культуры. На текущий момент все субъекты имеют возможность в полной мере выполнить обязательства перед работниками сферы культуры, прежде всего за счёт перераспределения тех средств, которые освобождаются от вынужденной отмены или переноса на следующий год запланированных массовых мероприятий.

Что касается негосударственных организаций культуры, решения, принятые Правительством по поддержке среднего и малого бизнеса, окажут помощь и предпринимателям в сфере кинотеатрального показа и концертной деятельности. Также, по Вашему поручению, по итогам встречи с предпринимателями мы прорабатываем просьбу негосударственных организаций культуры оказывать дополнительные меры поддержки для выполнения обязательств перед зрителями и ликвидации образовавшейся задолженности.

Мы ведём работу по всем этим направлениям. И главная задача сейчас – сохранить наши уникальные творческие коллективы и, конечно же, поддержать наших зрителей.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Уважаемые коллеги, прежде чем мы перейдём к следующему основному вопросу, а именно рассмотрению того, как идут весенние полевые сельхозработы, хочу обратиться ко всем присутствующим на совещании. Есть ли у вас какие-то соображения, замечания или предложения по тем вопросам, которые сейчас только прозвучали, дополнительно?

А.Кудрин: Можно, Владимир Владимирович?

В.Путин: Да, пожалуйста, Алексей Леонидович.

А.Кудрин: Владимир Владимирович, хотел добавить к тому, что сегодня уже было сказано по вопросу социально-экономической ситуации. За две последние недели прогнозы по российской в том числе экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину – от трёх до пяти процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на восемь процентов.

Я хочу напомнить, в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар, а в этом году она будет существенно меньше, и ситуация на рынке сильно отличается от того, что было раньше, то есть здесь более нестандартные, шоковые ситуации на рынке нефти. И я ещё хочу напомнить, что в 2009 году реальные доходы населения тем не менее не упали в связи с тем, что Вы тогда приняли решение о повышении пенсий практически на 50 процентов, что сильно смягчило ситуацию в таких социальных группах.

И последнее, что хочу сказать, в тот кризис, в 2009 году, мы потратили почти 10 процентов ВВП на поддержку. Причём половина ушла на капитализацию банков в разных формах, а значительная часть, конечно, на компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета и на дополнительную помощь бизнесу в разных форматах. Сейчас ситуация нестандартная, и даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объём поддержки от пяти процентов ВВП и выше скорее всего потребуется. Я знаю, что Правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано.

Но, мне кажется, бизнесу очень важно услышать, что новый пакет, достаточно серьёзный, уже готовится. Это сейчас очень смягчило бы ситуацию. И нам придётся идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз не было, – на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату. У какой-то группы отраслей нужно определить принципы выделения.

Есть интересное предложение сейчас уже у экономистов, как селективно это сделать, чтобы более справедливо это оказалось: допустим, в проценте от уплаченных налогов за прошлый год и так далее. Но такая прямая поддержка тоже потребуется, только отсрочки долгов или налогов не спасут ситуацию во многих отраслях.

Повторяю, я бы рассмотрел дополнительный комплекс. Я знаю, что его готовят, но, может, не стоит откладывать? Плюс сама величина этой поддержки должна быть существенной, нужно иметь в виду, что, может быть, нам Резервный фонд придётся чуть больше в этом году потратить, чем, допустим, равномерно его распределять на ближайшие три-четыре года. Конечно, будут иметь значение и займы на рынке, финансовый сектор готов сейчас и часть в виде займов отдать Правительству.

Вот это я хотел предложить для дальнейшей проработки.

В.Путин: Спасибо большое, Алексей Леонидович.

Действительно, ситуация непростая. У нас двойной удар, это и последствия для экономики коронавирусной инфекции, снижение деловой активности. Это серьёзные испытания для рынка труда, мы всё это понимаем, всё видим. И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьёзное, глубокое. Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнёрами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с Президентом Соединённых Штатов. Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжёлое испытание.

Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно. Поэтому мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом. А для нашей экономики – да, действительно, это очень серьёзный вызов. И то, о чём Вы сказали, мы в своё время тоже делали, в прежние кризисы, в 2008–2009 годах. Сейчас, безусловно, ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт.

И, действительно, Вы правы, Михаил Владимирович слышит нас, мы с ним обсуждаем это по нескольку раз в день в рабочем режиме. Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем. Вот в соответствии с этими прогнозами Правительство и будет действовать. В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично.

Спасибо большое.

Ещё раз задаю тот же вопрос: если кто-то из коллег, присутствующих на совещании, хочет что-то добавить в дискуссию, пожалуйста, перед тем как мы перейдём к основному вопросу.

Всё? Спасибо большое.

Тогда слово Виктории Валериевне Абрамченко, о ходе весенне-полевых сельхозработ.

У нас проблем много, но кушать хочется каждый день. Мы с вами понимаем, насколько это важно, поэтому, несмотря ни на что, это как раз та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно, так же как и некоторые другие отрасли экономики. Чрезвычайно важное направление нашей деятельности. Наши селяне всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда были на высоте. В последние годы они демонстрировали вообще блестящие результаты. Понятно, что это не только те, кто сеет, это те, кто занимается транспортом, логистикой, горюче-смазочными материалами, это большой коллектив учёных, агрономов, специалистов самых разных направлений сельского хозяйства. От них очень многое будет сейчас зависеть: и устойчивость экономики в целом, устойчивость отрасли. Да и просто внутреннее состояние наших граждан в значительной степени тоже зависит от того, как работает сельхозотрасль. Потому что когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьёмся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же как практически и все другие страны мира.

Давайте пообсуждаем, в каком состоянии у нас сейчас находится эта отрасль и как идут весенние полевые работы.

Пожалуйста, Виктория Валериевна.

В.Абрамченко: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Прежде чем я перейду к основной теме выступления, я хотела коротко доложить о ситуации на продовольственном рынке. Мы в ежедневном режиме с коллегами из Министерства сельского хозяйства, из Минпромторга и Таможенной службы мониторим ситуацию с наличием продовольствия. И я хочу коллег поблагодарить, они работают слаженно, чётко и очень быстро.

Докладываю: ситуация на продовольственном рынке стабильная. У нас пик спроса пришёлся на 14 и 15 марта. Сейчас ажиотажного спроса на товары не наблюдается, в том числе на товары длительного хранения. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно, нет проблем с картофелем и овощами так называемого борщевого набора. И такая стабильная ситуация во всех субъектах Российской Федерации, включая Москву и Петербург. Регионы формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов.

Владимир Владимирович, Вы абсолютно правильно сказали, что аграрии нас никогда не подводят, и действительно они показывают очень хорошие результаты. Вы знаете, что по отдельным отраслям у нас уже есть перепроизводство, в первую очередь это продукция животноводства, где обеспеченность по мясу сейчас уже выше пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности на 12 процентов. И здесь я хотела бы поделиться хорошей новостью. 25 марта Михаил Владимирович подписал распоряжение о проведении переговоров с китайской стороной о поставках нашей говядины. Эти переговоры длились несколько лет, и уже 7 апреля первые восемь контейнеров с российской говядиной поступят в Китай. Экспорт нашей продукции в Китай даст новый импульс развитию мясного скотоводства, а я напомню: эта отрасль начала своё развитие 20 лет назад практически с нуля. И это особенно важно сейчас в текущих условиях.

Для развития нашего экспортного потенциала и достижения целей, которые Вы поставили, 45 миллиардов долларов в год, многое нужно сделать, но в первую очередь нужно думать о том, как вовлекать земли сельскохозяйственного назначения, не используемые в настоящее время, в сельхозоборот.

Сельскохозяйственные земли – это отдельная, большая категория земель, они занимают второе место после земель лесного фонда. Их площадь в 20 раз больше площади всех населённых пунктов. Главная особенность этих земель в том, что они не только являются средством производства в сельском хозяйстве, но и обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Они также являются донором для развития населённых пунктов. Кроме того, на этих землях ведётся деятельность, которая напрямую с сельским хозяйством не связана: это строительство дорог, добыча полезных ископаемых.

При подготовке Земельного кодекса в 2001 году рассматривали принцип деления земель на категории как институциональную основу земельного законодательства, которая должна гарантировать защиту земель. Однако практика показала, что этот принцип не сработал прежде всего потому, что одной декларации об отнесении земель на бумаге к какой-либо категории без определения их границ недостаточно. И так у нас получилось с землями лесного фонда, сельскохозяйственными землями и с землями особо охраняемых территорий, то есть со всеми землями, которые нужно бережно использовать и охранять.

Сейчас по Вашему поручению, Владимир Владимирович, устанавливаются границы лесничеств, лесопарков, национальных парков и заповедников. Такая же работа в рамках специальной процедуры землеустройства должна быть выполнена и на землях сельскохозяйственного назначения. Но это непростой процесс, и начинать его нужно с подготовки новой редакции базового Закона о землеустройстве – главного нормативного акта по планированию использования сельскохозяйственных земель. Считаю, что отказаться от деления земельных категорий и перейти на систему зонирования территорий без потерь можно будет только тогда, когда будут определены границы трёх ключевых категорий: лесных, сельскохозяйственных и особо охраняемых. Но при этом уже сейчас необходимо решить главную проблему, которая напрямую связана с категориями земель и тормозит реализацию отдельных национальных проектов, – я говорю о процедуре перевода земель из одной категории в другую. Эта процедура непрозрачна, содержит в себе коррупциогенные факторы и требует коренного пересмотра.

Несмотря на то что сельскохозяйственные земли сами являются донорами для любого развития и строительства, построить на этих землях, например, ферму, склад для готовой продукции, дом фермера или организовать ярмарку для реализации произведённой на этой земле продукции сегодня невозможно. Конечно, речь идёт не об угодьях или особо ценных сельхозземлях, я говорю о прочих землях, которых почти 190 миллионов гектаров и которые сейчас не нужны для развития растениеводства.

Считаю, что при установлении жёстких ограничений по параметрам такого строительства законодательное решение о возможности размещения на прочих землях объектов, необходимых для производства, переработки и реализации сельхозпродукции, позволит привлечь в АПК новых инвесторов, что также очень важно в текущей ситуации. А вместе с мерами, которые предусмотрены в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», это поможет в достижении и других национальных целей. Об этом более подробно доложит Дмитрий Николаевич [Патрушев].

Необходимый уровень защиты угодий и особо ценных сельскохозяйственных земель, в том числе от застройки и выбытия из сельскохозяйственного производства, требует внесения изменений в Земельный кодекс и закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Требуется, во-первых, дать новое определение особо ценным сельскохозяйственным землям. Во-вторых, нужно установить единый порядок, их описание для всех регионов. В-третьих, нужно изменить диспозитивный характер норм и обязать субъекты Российской Федерации установить границы особо ценных земель. В-четвёртых, сведения об этих землях должны включаться, как это сегодня уже происходит с особо охраняемыми территориями, в Единый государственный реестр недвижимости.

Ещё одна задача, которая не решается на протяжении 25 лет, это невостребованные земельные доли. По нашим оценкам, их осталось около 17 миллионов гектаров. Это те земли, у которых есть титульный собственник, однако в течение 25 лет этот собственник не распорядился своей долей никак. Мы таких собственников называем молчаливыми дольщиками.

Предлагается вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. При этом до 1 января 2025 года необходимо дать право такому «молчаливому дольщику» зарегистрировать свои права в установленном порядке. Иначе с 1 января 2025 года мы предлагаем запускать механизм приобретения права муниципальной собственности на такие земли в порядке, установленном для «бесхозяинного» имущества. Реализация этих мер позволит достичь быстрых реальных результатов.

Завершая свой доклад, хочу подчеркнуть, что вовлечение в оборот неиспользованных сельскохозяйственных земель требует развития и поддержки мелиоративного комплекса страны, культуртехнических работ, работ по агролесомелиорации, осушения и орошения, известкования кислых почв. Такие работы без поддержки со стороны государства для наших аграриев будут непосильны.

Эти мероприятия должны выполняться на системной и постоянной основе и найти отражение в государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которую Правительство Российской Федерации разрабатывает, Владимир Владимирович, по Вашему поручению.

Спасибо.

В.Путин: Да, это точно. По моему поручению должен быть подготовлен проект государственной программы эффективного вовлечения земель сельхозназначения в оборот и развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации. Надеюсь, что эта работа будет завершена как можно быстрее.

Вы упомянули об особо ценных сельхозземлях, и это очень правильно, потому что у нас из всех сельхозземель одна треть этих земель – это олени и прочие пастбища. Но мы-то с вами прежде всего должны говорить о тех, которые должны использоваться для ведения сельского хозяйства в прямом смысле этого слова.

Поэтому здесь очень важно разграничение, Вы тоже об этом сказали. Полностью согласен с Вами в том, что перевод земель из одной категории в другую является непрозрачным и там присутствует большая коррупционная составляющая. Мы с вами хорошо понимаем: берут земли за копейки, как земли сельхозназначения, потом в течение нескольких лет ничего не делают, потом чиновники какие-то подписывают необходимые бумажки и переводят из земель сельхозназначения в земли поселений, для строительства. Цена вырастает не на проценты, а в десятки раз, за одну подпись только, в десятки раз. Нужно это немедленно прекратить, нужно, безусловно, этим заняться. Всё, что Вы сказали, нужно делать и нужно делать как можно быстрее.

То же самое касается и неиспользуемых угодий, которые обусловлены наличием… Вы сказали, 17 миллионов гектаров земли совокупно, – это невостребованные земельные доли, это 1,7 миллиона невостребованных долей. Конечно, с этим давно уже пора что-то сделать, давно уже пора, вопрос перезрел. Я Вас прошу как можно быстрее доводить эти вопросы до логического завершения.

В.Абрамченко: Есть.

В.Путин: И при необходимости, безусловно, поддержу все Ваши предложения, связанные с изменениями в действующем законе.

Спасибо.

В.Абрамченко: Принято. Спасибо.

В.Путин: Теперь Дмитрий Николаевич Патрушев, пожалуйста, по текущей ситуации.

Д.Патрушев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Безусловно, обстановка на российском аграрном рынке зависит от своевременного и качественного проведения весенних полевых работ, которые набирают обороты.

В целом посевная у нас проходит штатно, я об этом докладывал подробно 17 марта. Дополню, на сегодня к работам приступило уже 26 субъектов Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Дальневосточного округов. Практически по всем направлениям идём с опережением графика. В частности, на 31 марта яровой сев проведён на площади два миллиона гектаров, что вдвое больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Обеспеченность и цены на основные материально-технические ресурсы стабильные. Для финансового обеспечения посевной Минсельхоз России 30 марта увеличил на 10 процентов годовой лимит объёма субсидий на льготное кредитование по направлению «растениеводство». Кроме того, для регионов, имеющих дополнительную потребность, также был увеличен лимит по направлению «малые формы хозяйствования».

Владимир Владимирович, несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет. Мы постоянно на связи с субъектами, оказываем всю необходимую поддержку. Как и в предыдущие годы, рассчитываем на достойный урожай.

Владимир Владимирович, сельхозтоваропроизводители нашей страны прилагают все усилия, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение населения России свежей и качественной продукцией как в текущей ситуации, так и на долгосрочную перспективу. Долгосрочную перспективу развития нашей отрасли мы в первую очередь связываем со стратегией до 2030 года, которая была одобрена на заседании Правительства 19 марта. Стратегия отражает динамику всех ключевых направлений агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Также хочу акцентировать внимание, что её реализация внесёт значительный вклад в достижение национальных целей, обозначенных в Указе Президента № 204. Приоритеты стратегии синхронизированы со всеми ключевыми, уже утверждёнными документами отраслевого планирования, в том числе с государственными программами развития АПК и рыбохозяйственного комплекса, а также комплексного развития сельских территорий.

В стратегию мы сегодня в том числе включили отдельные положения из будущей государственной программы, о которой Вы упомянули, по эффективному вовлечению сельхозземель в оборот и развитию мелиоративного комплекса. Минсельхоз разрабатывает её в соответствии с Вашим поручением по итогам заседания Госсовета по сельскому хозяйству.

Одновременно с целями, заложенными в наши программные документы, стратегия увязана с задачами, установленными Доктриной продовольственной безопасности. По итогам 2019 года показатели по большинству её ориентиров были не просто достигнуты, но даже превышены, в частности, по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, рыбной продукции и картофелю. В текущем году прогноз по самообеспеченности этими товарными категориями мы сохраняем. Должен отметить, что пока не были достигнуты пороговые значения по молоку и соли. Плотно работаем над повышением данных показателей. Кроме того, в обновлённую доктрину были включены овощи и бахчевые культуры, фрукты и ягоды, а также семена. Планомерно занимаемся и этими направлениями.

Уважаемые коллеги, коротко представлю информацию об основных показателях отрасли, которых мы рассчитываем достичь за предстоящее десятилетие, исходя из текущего финансирования и учитывая риски, с которыми мы сталкиваемся уже сегодня.

Итак, в соответствии со стратегией в рамках государственной программы развития АПК мы планируем к 2030 году: 1) рост производства сельхозпродукции составит более 25 процентов; 2) экспорт продукции АПК может превысить 45 миллиардов долларов; 3) индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличится практически на треть; 4) валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, увеличится почти в два раза и может составить до семи триллионов рублей.

Теперь отдельно по ключевым подотраслям агропромышленного комплекса.

В растениеводстве по сравнению со средними многолетними значениями планируется следующий прирост: производство зерна – на 26,4 миллиона тонн, масличных культур – на 15,8 миллиона тонн, производство овощей – на 2,3 миллиона тонн. В животноводстве по отношению к средним многолетним значениям ожидается рост производства скота и птицы более чем на три миллиона тонн.

Особо отмечу, что по молоку планируем рост почти на шесть миллионов тонн. В части госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса мы также планируем, что объём добычи водных биологических ресурсов достигнет 5,4 миллиона тонн. Валовая добавленная стоимость по направлению рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки увеличится почти на 80 процентов, до 418 миллиардов рублей.

Хочу отметить, что будущее российского агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов напрямую зависит от внедрения цифровых технологий, мы также заложили это в стратегию. К 2030 году прогнозируем, что 100 процентов операций по предоставлению господдержки аграриям будут осуществляться в цифровом виде. То есть с сельхозтоваропроизводителей будет снята огромная бюрократическая нагрузка, что особенно важно при проведении сезонных полевых работ, когда времени на обход инстанций попросту нет.

Работа по цифровизации системы господдержки в АПК стартует буквально с этого месяца, в апреле будут заключены первые контракты. Уже в 2022 году 75 процентов субсидий и 50 процентов льготных кредитов можно будет получить в режиме онлайн.

Ещё одно очень важное направление в рамках инновационного развития АПК – это трансформация производственных и перерабатывающих мощностей с учётом внедрения передовых технологий. Уже к 2024 году они позволят увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью и создать новые товарные группы, в том числе для экспортных поставок.

Говоря о внедрении новых технологий, необходимо отдельно остановиться на вопросах развития селекции и генетики. Как известно, с 2017 года в России реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. Её важнейшими целями является снижение импортозависимости, а также повышение объёмов и качества продукции АПК. В результате реализации ФНТП в стране будет увеличено количество новых сортов семян, гибридов растений и высокопродуктивных пород скота. Текущий уровень инновационной активности подобных организаций весьма невысокий, в том числе это связано с определённым наследием, а также с тем, что аграрная наука находится в отрыве от развития АПК. Данный вопрос также обсуждался на Госсовете в декабре прошлого года.

Далее: говорить о долгосрочной перспективе мы обязаны в привязке к ключевому производственному ресурсу сельского хозяйства, а именно земле. Охрана земель сельхозназначения, возврат в оборот неиспользуемых земель, постоянная работа над повышением плодородия и с сохранением качественных характеристик почв – одна из наших стратегических задач. Мероприятия и инструменты для её реализации включены в проект соответствующей госпрограммы, о которой я уже говорил. Она необходима как для обеспечения продовольственной безопасности, так и для увеличения объёмов экспорта. По нашим расчётам, необходимо порядка 12 миллионов гектаров земель дополнительно. Кроме того, разумеется, вовлечение новых земель в сельхозоборот требуется для дальнейшего развития сельских территорий. Поэтому Минсельхоз России приложит все возможные усилия, чтобы госпрограмма начала реализовываться уже в 2021 году.

Уважаемые участники совещания!

Разумеется, в стратегии большое внимание уделяется главному направлению – повышению качества жизни сельского населения. В частности, мы предусматриваем мероприятия, направленные на сохранение численности сельского населения, благоустройство домовладений, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Всё это заложено в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Мы планируем, что к 2030 году уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста планируется на уровне 89 процентов. Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста сократится вдвое по сравнению с 2019 годом и составит четыре процента. Будет введено или приобретено почти 3,2 миллиона квадратных метров нового комфортного жилья на сельских территориях. Значительно улучшатся жилищные условия 257 тысяч семей.

Здесь я особо хочу обратить внимание на механизм льготной сельской ипотеки. Инструмент показал колоссальную востребованность у граждан. Важно сказать, что сельская ипотека – это прямая, конкретная и понятная форма господдержки. По результатам трёх месяцев реализации механизма очевидно, что люди готовы жить на селе, готовы планировать там своё будущее, приобретая новый дом.

Кроме того, доступная возможность переезда в сельскую местность может помочь снизить плотность городского населения. А мы все понимаем, насколько сегодня это востребовано. Поэтому так важно поддержать финансирование данного направления.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Разумеется, стабильность внутреннего рынка всегда была и будет на первом месте среди наших приоритетов. При этом отечественная продукция в последние годы существенно закрепила свои позиции на международном рынке. Рассчитываем, что, несмотря на сложившуюся сейчас ситуацию, роль Российской Федерации как поставщика качественного продовольственного сырья и продукции будет только усиливаться. Поэтому мы не планируем останавливаться в поиске и развитии новых рыночных ниш, которые будут востребованы как российскими, так и зарубежными покупателями.

Здесь хотел бы отметить ряд перспективных направлений, привлекательных в том числе для экспорта. Например, это органическая и «зелёная» продукция, спрос на которую повышается с каждым годом. Кроме того, мы активно наращиваем производство отечественных плодов и ягод. Импульс для развития придали поправки, внесённые в Налоговый кодекс, согласно которым ставка НДС для этой продукции снизилась до 10 процентов. По итогам 2019 года производство плодов и ягод достигло рекордных в истории современной России 3,5 миллиона тонн.

Ещё одна перспективная сфера для развития сельхозпроизводства, в том числе на экспорт, – это виноградарство и виноделие. Повышение интереса здесь также во многом связано с поддержкой со стороны государства. Ежегодно площадь новых виноградников увеличивается. В прошлом году было заложено семь тысяч гектаров, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. К 2025 году нарастающим итогом показатель должен достичь 32,2 тысячи гектаров.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Подводя итоги доклада о стратегическом развитии АПК, выражу надежду, что существующие меры господдержки позволят нам не снижать темпов работы по всем ключевым направлениям. И, разумеется, целевые показатели стратегии могут быть достигнуты только при условии неуменьшения финансирования отрасли, в том числе уже реализуемых государственных программ.

Благодарю за внимание.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Есть какие-то у коллег соображения по поводу того, что было сказано и Викторией Валериевной, и Дмитрием Николаевичем? Нет? Спасибо.

Спасибо, Дмитрий Николаевич.

Я в завершение нашей сегодняшней работы вот что хотел бы сказать.

Во-первых, ещё раз повторю: такой формат работы, мне кажется, вполне отвечает требованиям сегодняшнего дня и показывает наше законопослушное поведение, ответственный подход к тому, что происходит. Хочу обратить на это внимание. Каждый из вас, уважаемые коллеги, должен быть на своих рабочих местах и отдавать все свои силы для достижения тех результатов, которых страна от нас ожидает, решения тех задач, которые перед нами стоят. Хочу это подчеркнуть и отметить: в нашем строю каждый штык важен сегодня. Поэтому прошу вас это иметь в виду и ответственно относиться всех к своему здоровью – это первое.

Второе: Виктория Валериевна сказала о том, что у неё есть хорошие новости, связанные с продовольственным рынком. Надеюсь, что наша совместная с вами эффективная работа будет создавать всё больше и больше поводов для этих хороших новостей и по другим отраслям производства. И действительно, когда хлеб на столе есть, то в сознании народа, и это правильно, всегда присутствует мысль о том, что если хлеб есть – всё остальное приложится. Поэтому это очень важно. Важно нам пройти период весенне-полевых работ так, как это делалось в предыдущие годы, с надеждой на хороший урожай.

Ну и что касается такого формата, я думаю, нам это может понравиться. Потому что, во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице.

Я всем вам желаю всего самого доброго.

Большое спасибо.

Источник: kremlin.ru