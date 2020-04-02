5 способов не набрать лишние килограммы сидя дома

На столе, за которым вы работаете из дома, должен всегда стоять кувшин с водой. Вы должны в течение всего дня пить воду.

Чтобы вам не хотелось все время есть, необходимо отвлекаться и заниматься различными делами

Во многих странах мира из-за коронавируса люди по возможности переходят на удаленный режим работы. Одни совсем не против сидеть дома и выполнять поставленные задачи в комфортных домашних условиях, но другие боятся выпасть из привычного ритма жизни и поддаться вредным привычкам. Действительно, когда человек находится дома, он начинает чаще есть, причем не всегда эта пища полезная. Аппетит возрастает еще и на фоне стресса. Потому в период карантина существует реальный риск набрать лишние килограммы и ухудшить свое здоровье. Этого можно избежать, если следовать определенным правилам.

Не сидите без дела

Чтобы вам не хотелось все время есть, необходимо отвлекаться и заниматься различными делами. Не забывайте, что вы должны продолжать выполнять свою работу из дома. Лучше всего обустроить мини-офис подальше от кухни.

Готовьте еду заранее

Вопрос, что же съесть на обед может возникнуть уже непосредственно в обеденное время. Но поскольку отрываться от работы надолго и готовить полноценное блюда не получится, с большой вероятностью вами будет организован нездоровый перекус. Эту проблему решит готовка заранее.

Отводите время на физическую активность

Невзирая на то, что теперь не нужно тратить время на дорогу на работу и обратно домой, многие люди на самоизоляции сталкиваются с еще большей нехваткой свободного времени. По большей части это происходит из-за того, что мозг человека расслабляется, и мы делаем привычные нам вещи неторопливо. Но лучше, если вы составите четкий график вашей работы из дома, и выделите хотя бы час на занятия спортом. Это очень важно, чтобы поддерживать свою физическую форму. Кроме того во время работы чаще делайте перерывы, чтобы походить по комнате и размять мышцы.

Пейте достаточное количество воды

На столе, за которым вы работаете из дома, должен всегда стоять кувшин с водой. Вы должны в течение всего дня пить воду. Если вы захотели есть, прежде чем идти к холодильнику, выпейте стакан воды, что поможет избежать переедания. Возможно, чувство голода было ложным.

Не пропускайте прием пищи

Удаленный режим работы – прекрасная возможность правильно питаться в течение дня. Вы можете больше не пропускать завтрак, съедать полноценный обед и готовить полезный ужин.

Источник: medicinform.net