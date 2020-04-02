Бесплатный интернет в пандемию COVID-19 запустят в России

Трафик вырос из-за самоизоляции

Минкомсвязь России запустила пилотный проект по «доступному интернету». Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами Правительства, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

«С учетом текущей ситуации наличие доступа в интернет для людей, которые вынуждены оставаться дома продолжительное время, является одной из базовой потребностей», – отметил глава Минкомсвязи России.

По его словам, в «пилоте» участвуют пять крупнейших операторов связи, предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России. Компании поддержали инициативу пока в пилотном режиме не отключать пользователей, у которых нет возможности временно платить за домашний интернет, и сохранить им бесплатный доступ, ограничив его перечнем социально значимых сайтов.

«Фактически мы говорим о том, что вводим обязательный минимальный социальный стандарт доступа к сети интернет», – заметил министр.

Он выразил надежду, что, кроме крупных операторов, к этой инициативе подключатся также небольшие интернет-провайдеры.

Министр также рассказал о формировании перечня социально значимых ресурсов, участвующих в «пилоте».

«Главный критерий включения сайтов в этот перечень – это их востребованность нашими гражданами. Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов, популярности тех или иных сервисов и сформировали список, который на сегодня включает 370 сайтов по 18 базовым категориям. Ежедневная совокупная аудитория пользователей этих сервисов составляет более 50 млн человек», – указал он.

В список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, поисковые сервисы, сервисы электронной почты и мессенджеры, а также новостные сайты. Кроме того, в этот перечень включены востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта, науки, популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг. В список также вошли крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные финансовые и банковские сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры.

«Представляется, что в этом перечне есть все то, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы», – заявил глава Минкомсвязи России.

Он также указал, что список будет дополняться.

«Нам очень важно найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями наших операторов связи. Поиску золотой середины, собственно, и будет посвящен этот эксперимент», – подчеркнул министр.

Источник: Минкомсвязь РФ