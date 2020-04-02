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Не скупать туалетную бумагу просит население Госдеп США

12:00 02.04.2020 Фото: pexels.com
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США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом.

Не скупать туалетную бумагу просит население Госдеп США
Туалетная бумага в дефиците по всему миру

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус призвала американцев не скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса. Видео с таким обращением она опубликовала в своем Twitter.

«Америка, полегче с туалетной бумагой!», — сказала Ортагус.

Кроме того, представитель Госдепартамента посоветовала чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, оставаться дома при недомогании, носить медицинские маски в случае болезни и регулярно дезинфицировать поверхности предметов.

По данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Число инфицированных превысило 209 тыс. человек. Из них 4,7 тыс. заболевших скончались, и 8,4 тыс. — выздоровели.

Наихудшая ситуация отмечается в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек и более 1,9 тыс. инфицированных скончались. Также тяжелое положение сохраняется в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.

Источник: РБК

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От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Аноним, 02 апреля 2020 12:33
В Северной Каролине (США) преступник угнал фургон с грузом туалетной бумаги. Об этом сообщает Fox News.
Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.
В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».
2020/03/20/
Аноним, 02 апреля 2020 12:33
НВР: «Рядом чихнул китаец. Прощайте»)))
Аноним, 02 апреля 2020 12:34
На замену туалетной бумаге пришли биде.

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