Все пенсии и пособия на дом в апреле принесет «Почта России» жителям Бердска

Пенсии принесут вовремя

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России делает все, чтобы россияне могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям Новосибирской области на дом.

Тем клиентам Почты России, которые привыкли лично приходить за выплатами в отделения связи, в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители регионов могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). В Новосибирской области таких 500 штук. С их помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Источник: Почта России