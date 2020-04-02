Начислят ли пени за просрочку услуг ЖКХ во время самоизоляции по коронавирусу в Бердске?

Данный вопрос находится на рассмотрении организаций, предоставляющих услуги. Но поставщики не отменили штрафные санкции.

По словам Владимира Захарова, собираемость платежей сейчас понизилась



Призывает оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн жителей власть Бердска.

Но если у некоторых людей не будет возможности оплатить квартплату с помощью интернета, будут ли к ним применять штрафные санкции? Такой вопрос волнует многих бердчан.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, все это находится на рассмотрении управляющих компаний, тех организаций, которые предоставляют услуги, например КБУ.

-Я скажу вам, что поставщики ресурсов никакие штрафные санкции не отменяют. Все договора остаются в силе. Никто не отменяет того, что прописано в договорах, — отметил Захаров.

Так что, будут ли начислены пени за просрочку платежей даже во время самоизоляции по коронавирусу — доподлинно не известно.