Кто может работать по онлайн заказам во время жесткой самоизоляции в Бердске? Все. Доставка должна быть бесконтактной

Если товары первой необходимости присутствовали в продаже в магазине, тогда он может продолжать свою деятельность в обычном режиме. Если он добавил себе в перечень эти товары после постановления губернатора, то он не может работать.

Доставка должна быть бесконтактной во время режима жесткой самоизоляции в Бердске

Какие компании, магазины могут работать в режиме онлайн заказов и доставки? И должны ли быть у них закрыты двери для посторонних и в том числе для покупателей? С такими вопросами обратились жители города в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Они отмечают, что многие магазины и киоски, которые работают по доставке, не закрывают доступ в помещение. А ведь это тоже опасно в период самоизоляции от коронавируса в Бердске. На этот вопрос ответил начальник отдела промышленности и торговли мэрии Бердска Евгений Абельганс и сотрудники управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Напомним, с вечера 31 марта в Бердске введен режим жесткой самоизоляции. Утвержден перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске.

Евгений Александрович рассказал, сославшись на постановление губернатора Новосибирской области, какие компании могут работать в режиме доставки.

— Абсолютно все, — сказал Евгений Александрович.

Он уточнил, что по постановлению есть перечень товаров первой необходимости. Если до введения запрета на розничную торговлю данные товары присутствовали в продаже в магазине, тогда он может продолжать свою деятельность. Если сейчас, после постановления губернатора, компания довила себе в перечень эти товары, то она не может продолжать работу в обычном режиме.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области уточнили, что в режиме онлайн заказов и доставки должны работать все компании и магазины кроме продуктовых и тех, кто продает товары первой необходимости.

— Двери, кончено, должны быть закрыты. Они в принципе должны быть закрыты. Доставка должна быть при этом бесконтактной — пришел, оставил курьер товар под дверями и ушел. Опалат должна быть по безналичному расчету, — отметили специалисты 2 апреля.

С жалобами жители могут обращаться по тел министерства труда 8-800-100-00-82.

Для справки:

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территории

Российской Федерации.

3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю



товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числес обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправереализовывать товары, не включенные в перечень.5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкойзаказов.





непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные



4. Салфетки сухие5. Мыло туалетное6. Мыло хозяйственное7. Паста зубная8. Щетка зубная9. Бумага туалетная10. Гигиенические прокладки11. Стиральный порошок12. Подгузники детские13. Спички, коробок14. Свечи15. Пеленка для новорожденного16. Шампунь детский17. Крем от опрелостей детский18. Бутылочка для кормления19. Соска-пустышка20. Бензин автомобильный21. Дизельное топливо22. Сжиженный природный газ23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.