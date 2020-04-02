На 5% упадет ВВП России в 2020 году из-за коронавируса, заявил Кудрин

Алексей Кудрин прогнозирует новый виток кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании президента с членами правительства дал оценку, насколько может снизиться ВВП страны в 2020 году на фоне обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

«За две последние недели прогнозы по российской — в том числе — экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от трех до пяти процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на восемь процентов».

По его словам, экономике в этом году может потребоваться господдержка в размере более пяти процентов ВВП. Кудрин напомнил, что в 2009 году государство потратило почти десять процентов ВВП на поддержку экономики, из которых значительная часть ушла на капитализацию банков, компенсацию выпадающих доходов бюджета и помощь бизнесу.



Он отметил, что в нынешних условиях властям придется пойти на нестандартные формы поддержки экономики, в том числе прямые субсидии отдельным отраслям.Также глава Счетной палаты обратил внимание на то, что во время мирового финансового кризиса в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар за баррель, а сейчас она существенно меньше.«Нужно иметь в виду, что, может быть, нам резервный фонд придется чуть больше в этом году потратить, чем, допустим, равномерно его распределять на ближайшие три-четыре года. Конечно, будут иметь значение и займы на рынке, финансовый сектор готов сейчас и часть в виде займов отдать правительству», — заключил Кудрин.

Источник: РИА Новости