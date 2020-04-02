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Субсидии на ЖКХ автоматом продлят только пенсионерам, остальным приходить лично в ЦСПН Бердска

12:27 02.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Подчеркиваем, что на продление субсидии могут рассчитывать только одинокие и семейные неработающие пенсионеры.

Субсидии на ЖКХ автоматом продлят только пенсионерам, остальным приходить лично в ЦСПН Бердска
Субсидии на оплату ЖКХ продлят только неработающим пенсионерам

В инстаграм аккаунт «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 1 апреля, написала жительница Бердска Софья.

— Субсидии обещали продлить автоматически. Сегодня позвонила с соцзащиту, сказали, что не все автоматически продлят, а только детское пособие. Я каждые полгода оформляю субсидии на коммунальные выплаты, которые рассчитываются по доходам. Сейчас нужно продлить эту льготу. Ехать с детьми на общественном транспорте в общественное место, так как их оставить не с кем. Возможно ли решить этот вопрос? Может хоть на месяц продлят. Пока ситуация с вирусом не прояснится, — пишет бердчанка.

При этом девушка отметила, то справки о доходах на работе сейчас предоставить не могут, так как организация закрыта на каникулы. Да и сама Софья не выходит на улицу, боится новой коронавирусной инфекции.

— Не понятно, объявленное президентом не исполняется. Не выходите из дома, каждый час кричат в стране и Бердске. А вот документы мать с детьми должна нести. На что это рассчитано? Что многие просто не придут продлевать льготу? — недоумевает Софья.

За ответом на этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» обратился к директору центра социальной поддержки населения Бердска Светлане Казаковой:

— Субсидии на ЖКХ будут продлены автоматически только неработающим пенсионерам и семейным парам неработающих пенсионеров, состоящим только из пенсионеров. То есть у тех, у кого мы можем сделать запрос о доходах в пенсионом фонде. Мы уже всех обзвонили пенсионеров, чтобы они сюда не приходили. А трудоспособные граждане должны приходить к нам со своими доходами и документами. У нас есть предварительная запись на прием. Мы примем всех. Вчера состоялся брифинг министра ЖКХ Новосибирской области, где было сказано об этом.

При этом Светлана Дмитриевна отметила, что неработающих пенсионеров получателей субсидии на оплату ЖКХ в Бердске большинство. Кроме того, каждые два часа в центре соцподдержки все предметы быта и помещения обрабатываются хлорсодержащим веществом.

— После каждого приема протираются ручки, все места, к которым прикасаются наши посетители. Специалисты работают в медицинских масках, — заверила Светлана Казакова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с распространением коронавируса Владимир Путин в обращении к нации 25 марта обозначил первоочередные меры. И первое, на чем остановился президент — это беспрепятственная выплата пособий и льгот.

-Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, — заявил глава государства.

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От редакции

Получаете субсидии от государства?

Аноним, 02 апреля 2020 12:40
Где там патриоты?
Почему слова Путина об автоматическом продлении субсидий по ЖКХ так умело и профессионально перевирают начальники местного уровня?
Наталья Николаевна, 02 апреля 2020 12:57
НВР:Да, получаю я и моя дочь. Позвонила и сказали: "Вам обещал Путин у него и спрашивайте. Будете оформлять субсидию как положено, а что вам Путин наобещал, у нас указаний нет таких"

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