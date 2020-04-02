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Пожаловались на работу магазина канцелярии «Филин» в обычном режиме во время жесткой самоизоляции жители Бердска

16:00 02.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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«В этой ситуации нельзя быть «сам за себя», нельзя прикидываться несущим благо. Жёсткий карантин вводят для всех!» — возмущены горожане. Оказалось, магазин продает не только канцелярские товары, но товары первой необходимости.

Пожаловались на работу магазина канцелярии Филин в обычном режиме во время жесткой самоизоляции жители Бердска
Горожане пожаловались на магазин канцелярских товаров в режим жесткой самоизоляции в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пожаловались на работу магазина канцелярии Филин в обычном режиме во время жесткой самоизоляции жители Бердска

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Работает в обычном режиме магазин канцелярских товаров «Филин», когда нужно всем закрыться — с такой жалобой обратились в редакцию жители дома ну л. Леина №33, где находится магазин. Напомним, с вечера 31 марта в Бердске введен режим жесткой самоизоляции. Утвержден перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске.

— Магазин канцелярии «Филин» на Ленина №33 не просто работает в обычном режиме, когда всем нужно закрыться и сидеть дома, они даже сегодня в Инстаграме запустили рекламу «приходите, работаем в обычном режиме, у нас большой выбор настольных игр». В этой ситуации нельзя быть «сам за себя», нельзя прикидываться несущим благо. Жёсткий карантин вводят для всех! — отмечают читатели.

Директор магазина «Филин» Ирина Писклова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что они торгуют товарами первой необходимости и мэрия Бердска контролирует их работу.

— Мы компания по продаже канцелярских товаров, куда входят также товары первой необходимости. Это хозтовары для офиса. Мы ими торговали ими ранее – это антисептики, мыло, салфетки, туалетная бумага, маски и т.д. Наш магазин ан Ленина №33 работает в формате выдачи интернет заказов. С вопросом можем ли мы работать сейчас мы не раз обращались в администрацию Бердска, где нам подтвердили, что это законно, — сказала Ирина 2 апреля.

Также Ирина отметила, что из четырех магазинов сети «Филин» работает только один. Также там открыт только один зал, второй закрыт. Продавец соблюдает все гигиенические нормы – работает в маске и перчатках. На полу сделана разметка, каждые два часа обрабатывается помещение. На входе измеряется температура.

Начальник отдела промышленности и торговли мэрии Бердска Евгений Абельганс подтвердил слова директор магазина и рассказал «Курьер. Среда. Бердск» какие компании и напомнил, каке магазины могут работать в период самоизоляции.

— По постановлению губернатора Новосибирской области есть перечень товаров первой необходимости. Если до введения запрета на розничную торговлю данные товары присутствовали в продаже в магазине, тогда он может продолжать свою деятельность. Если сейчас, после постановления губернатора, компания довила себе в перечень эти товары, то она не может продолжать работу, — сказал Евгений Александрович.

Для справки:

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территории
Российской Федерации.
3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю

товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,
логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,
курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе
с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень.
5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой
заказов.


Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

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От редакции

Есть похожие жалобы?

Анюта, 02 апреля 2020 16:26
Зря напали, хороший магазин.
Мне сегодня бесконтакно игры ребенку привезли. В заточении - огромная радость.
Сами не работают, так и другим не дают. Позор!

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