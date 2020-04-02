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Коммерсантъ: будет нерабочей неделя с 6 по 13 апреля в России

13:10 02.04.2020 Фото: kremlin.ru
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Ожидается, что глава государства также объявит выходные с сохранением заработной платы.

Коммерсантъ: будет нерабочей неделя с 6 по 13 апреля в России
Путин может объявить еще одну неделю нерабочей

По информации “Ъ”, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет.

— В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу,— продолжила вице-премьер Голикова .— В настоящее время в Государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы — 10–15 апреля текущего года.

Источник: Коммерсант

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