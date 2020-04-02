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Видео самоизоляции 1 апреля в Бердске выложили в сеть

21:30 02.04.2020 Фото: скриншот видео
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Сирены в городе, толпы людей в масках на улицах — что творилось в Бердске в первый день жесткой самоизоляции?

Видео самоизоляции 1 апреля в Бердске выложили в сеть
Автор видео Алексей Юша:

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От редакции

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Аноним, 02 апреля 2020 14:49
Как горох об стену
Вася то, 02 апреля 2020 15:00
Наши люди понимают только жёсткие меры и большие штрафы,рекомендации им ничего не говорят.Нужно либо вводить карантин,либо жёсткие штрафы.
А., 02 апреля 2020 15:08
Думаете карантин поможет ?? а штрафы ?? Вот пример приехал гражданин и не стал соблюдать режим самоизоляции, итог штраф 500 руб., а где 15 тыс.руб. ????
А., 02 апреля 2020 15:05
А где полиция, которая должна проверять ?????????????????
Гость, 02 апреля 2020 15:11
Штрафуй - не штрафуй всё равно шараборятся!
Алексей Юша, 02 апреля 2020 15:40
я предлагаю мэру организовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.А деньги пустить на демонстративное создание готовых могил на кладбище и оштрафованым выдавать фото сектора с готовыми могилами.Думаю пока гробы не понесут с жертвами корона-вируса по улицам горожане не сядут по домам.
Аноним, 02 апреля 2020 16:14
Юша, штрафы законно взимать с людей, вернувшихся из-за бугра и не соблюдающих обязательный режим самоизоляции. Остальных нельзя штрафовать. Предлагаю клеймить позором и разными нехорошими словами и невыезжавших нарушителей,и тех, кто до сих пор не освоил юридический минимум. Но оптимально, конечно, нагайкой по пухлым ляжкам.
Аноним, 02 апреля 2020 22:29
Алексей, с февраля область штормило мощным ОРВИ. Не тол ко моя семья ощутила его на себе. Но не тестировали, пока это не стало так "модно". Лично мое мнение: большинство переболело не в онлайн-режиме. Кто-то лечится,а кто-то пускает все на "само пройдет". Мой ребенок 4 раза за 1,5 месяца побывал на больничном. Это говорит о силе "шторма". В администрации сами разберутся, что делать, и главное ЧТО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ. Лучше снимите видео о том, что нет масок нигде. Это более актуально.
Lex Luthor, 02 апреля 2020 22:31
Я знал, что ты хреновый фотограф, да ещё и доносчик. А сам то какого шартшся по улице.?... В своём глазу бревна не увижу..........
Аноним, 02 апреля 2020 23:56
А на основании какого закона предлагаете штрафы взимать? Режима Чрезвычайной Ситуации не объявлено, президент сказал про выходные, губернатор про режим самоизоляции, но самоизоляция подразумевает самостоятельное действие.
Карона, 02 апреля 2020 15:44
И что тут такого? Не так уж и много народу, уже и за хлебом не сходить???
Аноним, 02 апреля 2020 16:24
Автор снимаешь людей без их согласия и затем демонстрируешь, а есть ли у тебя для этого полномочия, наш ты изобличитель и при этом сам нарушаешь то , о чём показываешь...
Гость, 02 апреля 2020 17:35
Когда на праздниках проходят демострацЫи и люди собираются на День города - тоже со всех не берут письменного согласия фотографировацццо! Прикинь?
Аноним, 02 апреля 2020 19:57
Сибиряк - это характер, это уже столетиями формировавшийся народ. Русский, но с некоторыми отличиями. Его не так просто провести на мякине, он тёртый. Он точно знает, чего желает от него власть и всячески противится этому. На одной лишь интуиции и верней чуйке определит, где его снова хотят обмануть и сделает наоборот, потому как именно так подсказывает здравый смысл.
Господа либерасты, можете не плеваться слюной по поводу сих наблюдений - я сибиряк, мне ваши слюни аки бальзам на душу.
Пы.Сы: как ходил на работу, так и буду, лучше помереть от непонятьчего, чем с голоду.
Аноним, 02 апреля 2020 21:17
Твоя зарплата сохранится и вообще много есть вредно.
Особенно жирное, соленое, копченое, сладкое, спиртное.
Гость, 02 апреля 2020 21:44
Ты походу не Сибиряк, а либеряк, канающий под Сибиряка? Паникёр-провокатор??
Аноним, 02 апреля 2020 22:50
Так батенька! Либерасты (как вы изволили выразиться) как раз таки ни вас ни кого другого никогда ни в чём особо не ограничивали. И очень не любят когда и их ограничивают.

Так что вы, как раз, и есть один из либерастов (ваш термин), который противится путриотам. И один из путриотов, Гость, вам уже выше ответил ))
777888, 02 апреля 2020 22:10
оператора надо штрафануть.тем более имя фамилия извесна.тысяч на 20
Аноним, 02 апреля 2020 22:18
Может кто в курсе, а как быть людям, которые на бирже стоят? Как жить без денег, я с 17 февраля вынуждена была встать на биржу, все закрыто, перечислений нет, что нам делать? С голоду помирать ?
Аноним, 02 апреля 2020 23:23
юша понимает, что остался без работы.

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