Видео самоизоляции 1 апреля в Бердске выложили в сеть
Сирены в городе, толпы людей в масках на улицах — что творилось в Бердске в первый день жесткой самоизоляции?
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Господа либерасты, можете не плеваться слюной по поводу сих наблюдений - я сибиряк, мне ваши слюни аки бальзам на душу.
Пы.Сы: как ходил на работу, так и буду, лучше помереть от непонятьчего, чем с голоду.
Особенно жирное, соленое, копченое, сладкое, спиртное.
Так что вы, как раз, и есть один из либерастов (ваш термин), который противится путриотам. И один из путриотов, Гость, вам уже выше ответил ))