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Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России

20:01 02.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Закон о новой господдержке семей появится в ближайшие дни. Бердский ПФР уже составляет списки семей, которые получили маткапитал.

Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России
Уже на следующей неделе станет известно, какие семьи получат пособие в 5000 руб. на ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России

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В ближайшие дни будет подписан закон о новой выплате в 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 2 апреля.

— Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно. Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, еще никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал, даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые еще не распорядились средствами материнского капитала, — предположила Елена Чуль сегодня, 2 апреля.

Не понятно и то, детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.

Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты начнутся уже 1 апреля и продлятся 3 месяца. Такое заявление Владимир Путин сделал 25 марта 2020 года в обращении к нации с связи с новой коронавирусной инфекцией.

На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:
Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.

Но некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.

Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.
Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.

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От редакции

Кто получит пособие?

Аноним, 02 апреля 2020 16:44
НВР:
Уменя 2018 год и 2019 год рибенок папа сидидид дикрети магу получит
Катя, 02 апреля 2020 17:43
м семьям где есть дети до 3лет" двое детей им ещё нет 3лет,значит можно рассчитывать.. Но подробности узнаем, как обычно через время
Аноним, 02 апреля 2020 18:21
НВР:
Как оформить 5.000 маткапитал
Наталья, 02 апреля 2020 18:21
Скажите как они будут на числятся если выходные продлевают МФЦ не работает ПФР не работает на портале госуслуг не чего незнают
Аноним, 02 апреля 2020 19:06
Добрый день , подскажите пожалуйста , как подать заявление самостоятельно , если у меня нет гос.услуг
Наталья, 02 апреля 2020 19:44
Говорят если нет то нужно звонить предварительно записываться и писать заявление в пфр
Аноним, 02 апреля 2020 19:08
А чем мой ребенок отличается от того, где маткапиталом еще не распорядились?
Надежда, 02 апреля 2020 19:23
Ждем полную информацию.
Очень интересно.Младшему три недавно исполнилось.Мат.капитал перевели на ипотеку.
В условиях внезапного отсутствия заработка работающих членов семьи, эта выплата стала бы подспорьем.
Держим кулачки, что до трех лет включительно и в не зависимости распорядились или нет мат.капиталом)))
Всем здоровья!
Наталья, 02 апреля 2020 19:25
А у кого дети старше 14 лет им кушать не надо
Светлана, 02 апреля 2020 19:43
А вы для чего ? Вы что для государства рожаете или для себя? Привыкли ныть постоянно . Вам никто ничего не должен!!! Идите и зарабатываете!
У меня тоже,и зарегистрироваться не получается (, 02 апреля 2020 19:41
У меня тоже нет госуслуг,и зарегистрироваться не получается. Что делать?
Людмила, 02 апреля 2020 19:55
Если мат капитал вложили в ипотеку то ребёнок уже не вчем не нуждается так получается?
Аноним, 02 апреля 2020 19:56
У меня тоже нет госуслуг,и зарегистрироваться не получается. Что делать?
Аноним, 02 апреля 2020 20:10
НВР:
У меня нету маткапитала, мне пологается 5000т руб ребенку 4 года
Аноним, 02 апреля 2020 20:13
Если с федерального бюджета,значит не с мат капитала!!!!!
Ольга, 02 апреля 2020 20:18
Очень интересно чем отличаются дети до 3х лет семей у которых нет права на мат.капитал. не те, кто уже его потратил, а те кто родил первого ребенка до 2020 года.
Наталья, 02 апреля 2020 20:26
Полностью поддерживаю позицию многодетных семей с детьми не достигшим 18 лет и родившимся до 2018 года!!! Почему этим семьям нет поддержки ни по выплатам ипотечным,ни на кредиты под ИЖС????!!! Почему эти семьи в период падении вторую неделю сидят впроголодь???!!! Региональные власти даже не чешутся в их сторону!!! Работы нет,денег нет,пособие по многодетности чуть больше двух тысяч!!@ Ужас!!!А если в семье ещё и ребенок-инвалид!!!
Мария, 02 апреля 2020 20:40
А на каждого ребенка насчитывают? Или только до трех лет?
Александра, 02 апреля 2020 20:55
Зачем возмущаться? Не понимаю. Не в одной стране нет такой помощи для детей как у нас. Нужно сказать спасибо. Нас как то родители выростили без капиталов и выплат получали по 100 рублей детских и все.Лично я радуюсь если даже 100 рублей дадут просто так. Мы наших деток и так растим с любовью и со всеми их затратами их любим а тут еще и помощь. Пусть не мне но кому нибудь из родственников все равно попадет.
Александра, 02 апреля 2020 20:57
Нужно уметь радоваться за ближнего и тогда и нам будет радость
Аноним, 02 апреля 2020 21:01
Как и где подать заявление?НВР:
Аноним, 02 апреля 2020 21:02
Моему ребёнку 4 месяца, родилась в декабре 2019,ребенок первый. Мы лишаемся данной выплаты?

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