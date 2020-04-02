Ванга в своих предсказаниях рассказала, что поможет победить хворь с Востока

Ванга говорила, что страшная болезнь начнётся на Востоке, но распространится по всему миру. К сожалению, вспомнить обо всём, что было сказано Вангой, людям пришлось, хотя многие сначала говорили, что она всё выдумывает.

Ванга предупреждала, что не стоит жить и постоянно бояться апокалипсиса

Предсказания Ванги про хворь с Востока, сделанные много лет назад, подтвердились. Люди шли к ясновидящей всегда, когда нужно было получить ответы на сложные жизненные вопросы, но видела пророчица и события будущего, о чём предупреждала людей. Говорила ясновидящая и о сегодняшней пандемии.

Победить хворь с Востока поможет вера в Бога

Никто не обратил раньше внимания на странные слова Ванги – как это, падать люди будут прямо на улице. Такую информацию просто пропускали мимо ушей, как выдумки.

Ванга говорила, что страшная болезнь начнётся на Востоке, но распространится по всему миру. К сожалению, вспомнить обо всём, что было сказано Вангой, людям пришлось, хотя многие сначала говорили, что она всё выдумывает и тому подобные вещи. Сегодня весь мир болен, а люди укутаны в защитные маски и боятся буквально каждого чиха.

Каждая страна, каждый континент буквально отгородились друг от друга. Без чего человек может прожить – всё закрыто, не работают детские сады, школы, вузы, магазины промышленных товаров.

Впервые за послевоенное время не состоится в срок Олимпиада, не будет финала Лиги чемпионов, не будет «Евровидения». Мир ушёл на больничный. В больницах Мадрида нет свободных мест, люди лежат и умирают просто на больничном полу.

Для врачей каждый выздоровевший – герой, ведь если кому-то это удалось, есть надежда и у других. Победить вирус в мире смогли свыше сотни людей, остаются заражёнными – свыше полумиллиона. Причём каждый день их становится всё больше.

Ванга в связи с пандемией говорила также, что мир словно ума лишится, и тогда будет много погибших. Происходит то, что из-за пандемии обостряется и война на информационном фронте. Благодаря практически поголовному доступу к Интернету люди из-за вирусных роликов начинают паниковать, а паника, как известно, очень заразительна и ни к чему хорошему не приведёт.

Ванга предупреждала также, что тому, кто будет верить, и болезней можно не бояться. Провидица говорила, что даже самый здоровый человек, но не верующий, не защищён от болезней и может погибнуть.

По какому сценарию для России пойдёт ситуация с хворью с Востока, учёные пока не знают

Течение пандемии и выработка иммунитета идут тяжело, умирают люди. Люди стараются проявлять человечность и помогать друг другу, если только это возможно. Так российские военные борта осуществили переброску в Италию армейского медперсонала, имеющего опыт борьбы с вирусом Эбола.

В европейских СМИ об этом не написано, ведь Италии в трудное для страны время руку помощи протянула только Россия, Китай и Куба. А те страны, что называются союзными Италии – члены НАТО и ЕС – проигнорировали данную непростую ситуацию. Немногим меньше, чем в Италии, заразившихся насчитывается в Испании и в Соединённых Штатах.

Болгарская прорицательница говорила также, что самое страшное для человека – если он отчаялся. Хуже болезни нет, и лекарства вылечить её тоже нет, и человек просто сгорает изнутри.

По мнению учёных, поражёнными окажутся не менее 80% всего населения, а 15 человекам из 100 не миновать реанимации.

Как отметил известный в Москве врач Денис Проценко, возглавляющий «Коммунарку», сегодня невозможно точно сказать, что ждёт Россию дальше: азиатский сценарий с затуханием пандемии, или же, не дай Господь, итальянский. Надеяться все пытаются на лучшее, но готовиться нужно к худшему.

Ванга напоминала людям, что нужно больше молиться, и тогда Господь смилостивится над людьми. Любовь к ближнему и избавление от ненависти – вот что важно, считала пророчица.

Пророчества Ванги: когда отступит вирус-убийца

В мире происходят крупные перемены, и что с ним будет после пандемии, сегодня можно только предполагать. Однако главный вопрос, который сегодня волнует всех людей на планете – это время отступления страшного коронавируса.

Болгарская пророчица, говоря об этом, подчёркивала, что сильнее молитвы на свете ничего нет. Если обращаться к Богу с молитвой, Он её обязательно услышит и пощадит человека. Тот же, кто только и делает, что испытывает к своему ближнему ненависть, не получит милостей от Господа. Ясновидящая говорила, что в такое страшное время, как пандемия, спасётся только тот, кто с добротой и вниманием научится относиться ко всему живому.

«Человечеству удастся спастись, если молиться Богу будут все люди. Мир изменится, и войдут в него только добрые душой люди, способные на взаимопомощь, не признающие соперничества и страсти к наживе. Оберегать мир нужно вовсе не с оружием в руках, а со светлым разумом и с верой в Бога».

По словам слепой болгарской провидицы, пандемия приведёт к большим переменам в мире, но конца света пока не будет, его время ещё не пришло, причем придёт очень нескоро, считала она.

Ванга предупреждала, что не стоит жить и постоянно бояться апокалипсиса. Важно жить в согласии с миром и во всём друг другу стараться помогать. То, что написано на Небесах, считала пророчица, то человеку никогда не изменить, а потому и думать об этом не стоит. Думать нужно о том, чтобы себя изменить к лучшему и помочь то же самое сделать как можно большему числу окружающих людей.

Источник: rsute.ru