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Красота / Общество

Врачи попали на обложку глянцевых журналов. Они борются за жизнь зараженных

15:47 02.04.2020 Фото: Grazia
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Фотосессия проходила на больничной парковке. Отмечается, что снимки были сделаны с соблюдением безопасной дистанции между моделями и фотографом.

Врачи попали на обложку глянцевых журналов. Они борются за жизнь зараженных
На обложку британского журнала Grazia впервые попали обычные женщины — врачи

Моделями британского издания журнала Grazia впервые стали женщины — медработники, которые принимают активное участие в борьбе с коронавирусом.

На обложку британского журнала Grazia впервые попали обычные женщины — врачи. Но назвать их обычными — невозможно. Эти сильные леди ежедневно встречаются лицом к лицу с жуткой болезнью и жертвуют собой ради других. Кто, как не они, достойны красоваться на обложках всех глянцевых журналов?

В фотосессии приняли участие реаниматолог — Джанита Гарибалан, врач скорой помощи — Розена Аллин-Хан, старшая медсестра — Риченда Брауне и фельдшер — Сара Бланшар.

Для глянца Grazia женщины позировали в своей привычной медицинской униформе.

Врачи попали на обложку глянцевых журналов. Они борются за жизнь зараженных
Вместо моделей — врачи: на обложке глянца Grazia женщины, которые сражаются с COVID-19 (ФОТО) - фото №1

На официальной странице Grazia редакция оставила трогательное послание:

Наш последний выпуск посвящен людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы помочь остальным.

Врачи попали на обложку глянцевых журналов. Они борются за жизнь зараженных
Вместо моделей — врачи: на обложке глянца Grazia женщины, которые сражаются с COVID-19 (ФОТО) - фото №2

Фотосессия проходила на больничной парковке. Отмечается, что снимки были сделаны с соблюдением безопасной дистанции между моделями и фотографом.

Источник: hochu.ua

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