7 фильмов для улучшения настроения

Хороший фильм- на вес золота

Все на нервах: карантин, коронавирус и все такое. От новостных заголовков уже откровенно тошнит. Принимать успокоительное в виде всевозможной еды из холодильника — тоже не дело — весь «фитнес» слетит к чертям. А потому, давайте просто посмотрим хорошее кино. Чтобы переключиться и подзарядиться чем-то приятным и смешным. В этом вам поможет наш новенький ТОП-7.

«Эта дурацкая любовь»

У 40-летнего Кэла (Стив Карелл) было все хорошо. До тех пор, пока он не узнал, что его жена изменяет ему и что после 25 лет брака, она собирается подавать на развод.

Жизнь рушится. Кэл съезжает из дома, и по вечерам отводит душу в баре, напиваясь там, и жалуясь всем встречным и поперечным, как ему наставили рога. В том же баре он наблюдает, как один парень по имени Джейкоб каждый вечер знакомится с новой эффектной девушкой, после чего уходит с ней под ручку, чтобы заняться сами знаете чем. Больше в шутку, чем в серьез, Кэйл просит у Джейкоба совет, что ему делать и как быть дальше. Неожиданно для него, Джейкоб решает взять шефство над неудачником («Твоя жена изменила тебе, потому что ты потерял себя как мужчину») и научить его побеждать по всем фронтам!

Для фанаток Райна Гослинга (он играет гуру по девушкам и наставника Кэла) — актер тут на пике своей формы. А для остальных «Дурацкая любовь» — поучительная комедия о том, почему нельзя себя запускать. И что «взяться за ум» — никогда не поздно!

«Банда неудачников»

Фабио и его друг Энцо потеряли работу. Сбережений нет, перспектив тоже. Но есть одна верная «наводка» на ювелирный магазин, ограбив который, можно финансово подняться на 20 миллионов. Правда, у друзей нет никакого криминального опыта, но это не беда — всегда найдутся желающие помочь им в этом деле. Вскоре к ним присоединяется жгучая красотка, уставшая от вечного безденежья и мужиков, цирковой акробат, которого преследуют неудачи от недоедания, вздорная старушка, содержащая дешевую гостиницу и чистильщик канализационных туннелей. Все они хотят разбогатеть. Но на пути у них становится конкурирующая банда и директор магазина, оставшийся равнодушным к чарам красотки, но с интересом посматривающий на Фабио.

В роли красотки — молоденькая Моника Беллуччи, которая сыграла здесь одну из первых своих больших ролей в кино.

«Малыш Спиру»

История мальчика по имени Спиру, которому предстоит продолжить семейное дело и стать портье в шикарном отеле. Спиру уже даже костюмчик у портного пошили, вот только мальчик грезит вовсе не том, чтобы таскать чужие чемоданы да придерживать двери в лифте, а о путешествиях и приключениях…

Невероятно трогательное и милое кино о детстве (с привкусом ностальжи). О верных друзьях, первой любви, секси-училке и злобном физруке. В картине есть что-то от «Амели» и ранних картин Уэса Андерсона. Кинематографическое волшебство в чистом виде.

В роли взбалмошного деда Спиру, коллекционирующего пошлые журнальчики— совершенно роскошный Пьер Ришар.

«Монти Пайтон и Священный грааль»



Есть такая шутка, которая вовсе и не шутка: «В мире, который летит в тартарары, спасают только абсурдные поступки. И чем больше абсурда — тем больше шансов на выживание».

В смысле абсурда фильм «Монти Пайтон и Священный грааль» — идеален! От классической легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола в нем остались лишь «рожки да ножки». В нем прекрасно все: от кролика-головореза и святой гранаты, до неустрашимого Черного рыцаря, готового сражаться даже без рук и ног.

Цитата на память: «Как-то мою сестру укусил лось. Она в это время выцарапывала свои инициалы на лосе концом зубной щетки, которую ей дал ее деверь, дантист из Швеции».

«Джим с Пикадилли»

Экранизация одноименного романа одного из лучших британских писателей Пелама Г. Вудхауса (того самого, что написал уморительного «Дживса и вустера», «Мистера Муллинера» и «Замок Бландингс»).

Это история Джимми Крокера, по которому катком проехала «старушка любовь» — он влюбился в девушку по имени Энн Честер. Но вот беда, Честер ненавидит Крокера. А все потому, что он когда-то имел неосторожность написать ядовитую рецензию на сборник ее стихов (самого автора он при этом в глаза не видел). Но ведь и Энн не видела своего обидчика. И потому, Крокер принимает гениальное решение — выдать себя за другого парня!

Легкое, приятное, шампанистое кино, в котором много хороших шуток, тонкого вкуса и отличных актеров. В роли Крокера — оскароносный Сэм Рокуэлл.

«Отель Мэриголд»

С десяток британских пенсионеров получили неожиданное предложение: перебраться жить… в элитный дом престарелых в Джайпуре (Индия). По разным причинам, но многие принимают это предложение. Естественно, картинка из красочного проспекта, по приезду, сильно отличается от реальности. Впрочем, вскоре они смиряются с этим и начинают наслаждаться экзотикой на полную катушку! Новая страна открывает для них новые краски, вкусы и встречи.

Очень доброе, небанальное кино, украшенное игрой таких мэтров британского кино как: Джуди Денч, Билл Найи, Том Уилкинсон и Мэгги Смит.

У «Отеля» — две номинации на «Золотой глобус».

«Дамы и господа, спокойной ночи!»

Незаслуженно малоизвестный на наших просторах фильм. И, пожалуй, самый необычный в долгой карьере великого Марчелло Мастроянни.

По сути, весь фильм — это сборник маленьких новелл. Нет, даже не новелл, а передач! Вы как бы смотрите фильм-телеканал, показывающий вам разноформатные программы. И, единственное, что все это связывает — не расстающийся с сигареткой ведущий этого канала (собственно, Мастроянни).

Из таких программ вам покажут: интервью с шизоидным профессором, проповедующим каннибализм, урок английского языка, который ведут террористы и шпионы, и мастер-класс от бомжа — как выжить на пенсию.

Прекраснейшая сатира, совершенно не устаревшая и сегодня. Это при том, что фильм — 1976 года!

Источник: hochu.ua