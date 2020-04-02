На 2021 год перенесут из-за коронавируса перепись населения России

Проведение основного этапа Всероссийской переписи населения было запланировано с 1 по 31 октября 2020 года.

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Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — сказал глава ведомства Павел Малков.

По его словам, новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством. Малков считает, что смещение сроков не повлияет на качество и результат процедуры, а, наоборот, появится возможность гораздо лучше подготовиться к «первой цифровой переписи России».

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — добавил Малков.

В Росстате напомнили, что в конце марта, в условиях введения режима самоизоляции из-за коронавируса в некоторых регионах страны, было принято решение перенести с 1 апреля на второе полугодие первый этап переписи населения, который должен был начаться с труднодоступных районов. В ведомстве уточнили, что точные даты по каждому району будут определены совместно с местными властями.

Проведение основного этапа Всероссийской переписи населения было запланировано с 1 по 31 октября 2020 года. Его главным нововведением должна была стать возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале «Госуслуги». Во время обхода жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным ПО, которое позволяет сохранить в безопасности персональные данные. Пройти процедуру переписи граждане также смогут на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Источник: РБК