Игорь Николаев сдал анализ на COVID-19: результат отрицательный

Пандемия коронавируса — тема №1 в мире на данный момент, поэтому нет и дня, чтобы не появлялись обновления по теме. Сегодня свежие новости появились от популярного композитора и музыканта Игоря Николаева.
Несколько дней назад 60-летний Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Поклонники и друзья буквально разрывались вопросами и пожеланиями для артиста, с нетерпением ждав официальных новостей.
На своей странице в Инстаграм Игорь Николаев рассказал о своем диагнозе: ранее у него диагностировали очаговую пневмонию.
Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!
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С Днём рождения, мой любимый человек!❤️ @igor_nikolaev_music
Источник: hochu.ua