Игорь Николаев сдал анализ на COVID-19: результат отрицательный

На своей странице в Инстаграм Игорь Николаев рассказал о своем диагнозе: ранее у него диагностировали очаговую пневмонию.

Несколько дней назад 60-летний Игорь Николаев попал в больницу

Пандемия коронавируса — тема №1 в мире на данный момент, поэтому нет и дня, чтобы не появлялись обновления по теме. Сегодня свежие новости появились от популярного композитора и музыканта Игоря Николаева.

Несколько дней назад 60-летний Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Поклонники и друзья буквально разрывались вопросами и пожеланиями для артиста, с нетерпением ждав официальных новостей.

На своей странице в Инстаграм Игорь Николаев рассказал о своем диагнозе: ранее у него диагностировали очаговую пневмонию.



Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днём рождения, мой любимый человек!❤️ @igor_nikolaev_music Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 16 Янв 2020 в 1:32 PST

Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!





Отметим, сейчас Игорь Николаев все же находится под наблюдением врачей клинике в Коммунарке, где также лежит его коллега Лев Лещенко с женой. К слову, у пары подтвержден коронавирус.

Источник: hochu.ua