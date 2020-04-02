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Прокурор Роман Сивак: ответственно сидят на самоизоляции жители Бердска. Нарушителей на 2 апреля нет

21:04 02.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Одного нарушителя карантина по коронавирусу поймали и оштрафовали в Бердске накануне. Мужчина приехал из Казахстана, но не пошел сразу в ЦГБ, а поехал в Новосибирск. На карантине сейчас находится 289 бердчан, прибывших из-за рубежа и контактных.

Прокурор Роман Сивак: ответственно сидят на самоизоляции жители Бердска. Нарушителей на 2 апреля нет
Прокурор Бердска Роман Сивак отправил большинство сотрудников на самоизоляцию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Прокурор Роман Сивак: ответственно сидят на самоизоляции жители Бердска. Нарушителей на 2 апреля нет

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В Бердске на 14.30 четверга, 2 апреля, не зарегистрировано новых случаев нарушения карантинного режима. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщал прокурор города Роман Сивак.

— Этим занимается полиция. Пока таких данных нам не поступало. Зафиксирован один случай 31 марта, — отметил Роман Андреевич.

Напомним, что приехавшего в Бердск из Казахстана мужчину, который сразу не обратился в горбольницу, а направился в Новосибирск суд оштрафовал 1 апреля на 500 рублей. Хотя ему грозил штраф в размере 4000 рублей за то, что он не предпринял меры самоизоляции на 14 дней и представлял угрозу для окружающих — мог заразить коронавирусом.

По словам прокурора Бердска, минимальное число нарушителей карантина в городе связано с «хорошей профилактикой».
— Надо отдать должное, что большинство людей, сидящих на карантине проявляют социально ответственное поведение. Ведут себя именно так, как все мы просим. Не только органы власти или правопорядка, но и все мы, горожане, именно такого ожидаем от них, наших, соседей. Пусть они досидят свой карантин до конца, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

По информации бердского оперативного штаба, 2 апреля на карантине в городе находится 289 человек, из них 58 детей. Всего на сегодняшний день по постановлению Роспотребнадзора состоит под наблюдением 168 бердчан. Всего снято с карантина 94 человека. Медики провели 188 обследований на выявление коронавируса. Во всех случаях результат тестов отрицательный. Всех граждан, находящихся под наблюдением, ежедневно осматривают врачи. Состояние у всех удовлетворительное.

Тем временем, в Новосибирской области полиция продолжает выявлять нарушителей режима самоизоляции граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сотрудники органов внутренних дел ежедневно проверяют граждан, находящихся на самоизоляции. К нарушителям применяются меры административного воздействия.

— В настоящее время сотрудниками полиции составлено 7 административных протоколов по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ. Полиция напоминает, что за нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность, — заявили сегодня, 2 апреля в региональном управлении МВД.

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От редакции

Вы сидите дома?

житель Бердска, 02 апреля 2020 15:42
Ну вот, раз мы такие послушные, в благодарность жителям за это давайте скорее закончим с этой самоизоляциеЙ!
Вася, 02 апреля 2020 17:06
НВР:
Нет:)
Аноним, 02 апреля 2020 18:30
За ха три раза. Выйдите на улицу, в магазин зайдите. Пенсионеры ходят без масок, в Мария ра продавцы без масок. Люди на кассе не соблюдают дистанцию. Жмуться друг к другу

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