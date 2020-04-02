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Сексолог Игорь Лях: в пандемию коронавируса откажитесь от страстных поцелуев и используйте презервативы

17:00 02.04.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Ежедневно в мире фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Как не заразиться коронавирусом через секс?

Сексолог Игорь Лях: в пандемию коронавируса откажитесь от страстных поцелуев и используйте презервативы
В пандемию коронавируса откажитесь от страстных поцелуев
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сексолог Игорь Лях: в пандемию коронавируса откажитесь от страстных поцелуев и используйте презервативы

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Можно ли заразиться коронавирусом через секс? Как заниматься сексом, чтобы не заболеть? На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» отвечает психотерапевт- сексолог с 30-летним стажем из Новосибирска Игорь Лях.

— Основные способы передачи коронавируса- воздушно-капельный и фекально-оральный. Инкубационный период заболевания длится несколько дней, вы и ваш близкий человек можете не догадываться, что заражены, поэтому чтобы обезопасить себя — используйте барьерные методы контрацепции. Предварительные ласки и поцелуи осуществляйте таким образом, чтобы «жидкости не смешивались». Используйте прикосновения, массаж, а от страстных поцелуев лучше воздержаться. Если вы подозреваете у себя инфекцию стоит сообщить об этом партнеру, доктору и самоизолироваться. В этом случае половое воздержание — лучший способ спасти близкого человека от заражения, а себя от мук совести и чувства вины. — рассказывает Игорь Вячеславович.

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