Сексолог Игорь Лях: в пандемию коронавируса откажитесь от страстных поцелуев и используйте презервативы

В пандемию коронавируса откажитесь от страстных поцелуев

Можно ли заразиться коронавирусом через секс? Как заниматься сексом, чтобы не заболеть? На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» отвечает психотерапевт- сексолог с 30-летним стажем из Новосибирска Игорь Лях.

— Основные способы передачи коронавируса- воздушно-капельный и фекально-оральный. Инкубационный период заболевания длится несколько дней, вы и ваш близкий человек можете не догадываться, что заражены, поэтому чтобы обезопасить себя — используйте барьерные методы контрацепции. Предварительные ласки и поцелуи осуществляйте таким образом, чтобы «жидкости не смешивались». Используйте прикосновения, массаж, а от страстных поцелуев лучше воздержаться. Если вы подозреваете у себя инфекцию стоит сообщить об этом партнеру, доктору и самоизолироваться. В этом случае половое воздержание — лучший способ спасти близкого человека от заражения, а себя от мук совести и чувства вины. — рассказывает Игорь Вячеславович.