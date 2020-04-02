7 апреля 2020 года — Благовещение: Не рекомендуется шить, заплетать косы, стричься и расчесываться

В день, когда открываются небеса, легко перепутать жизненные нити, изменить судьбы семьи и близких людей.

В праздничный день в строгом меню Великого поста допускается послабление

Один из главных христианских праздников — Благовещение, в 2020 году его отмечают 7 апреля. В Православной церкви этот праздник называется Благовещением Пресвятой Богородицы. Он относится к великим двунадесятым событиям годового богослужебного цикла. Какие есть приметы на Благовещение и на что особенно следует обратить внимание в этот день.

Что можно делать во время Благовещения

В праздничный день в строгом меню Великого поста допускается послабление, и верующие могут позволить себе продукты с рыбой.

В день Благовещения в народных традициях есть масса обрядов и ритуалов, которые соблюдаются испокон веков. Они помогают достичь процветания и благополучия, привлечь в жизнь удачу и избавиться от накопленного за зиму негатива. Также во время Благовещения можно погадать на будущее, чтобы знать, к чему готовиться в ближайшее время.

Если жена в этот праздник назовет своего мужа сорок раз «любимый», то семью ожидает любовь и мир на долгие годы.

Если на огороде закопать кусочек благовещенской просфоры, то земля даст богатый урожай.

Желание, которое будет загадано на Благовещение, исполнится в ближайшем будущем.

Что нельзя делать на Благовещение

В народе Благовещение считается большим религиозным праздником. В этот день существуют запреты на повседневные дела.

7 апреля не рекомендуется шить, вязать, вышивать, заплетать косы, стричься, красить волосы, расчесываться. Это примета связана с поверьем, согласно которому люди издавна считают, что жизнь человека является нитью, которой может управлять сам Господь или ангелы-хранители. В день, когда открываются небеса, легко перепутать жизненные нити, изменить судьбы семьи и близких людей.

В этот день следует воздержаться от тяжелого физического труда. Хозяйки стараются приготовить еду накануне Благовещения, чтобы в праздник быть свободными от домашних хлопот.

Нельзя давать деньги в долг, раздавать что-то из дома, иначе можно отдать покой, здоровье и благополучие.

Не следует в этот день надевать новые вещи, чтобы не испортить их.

Праздник нельзя проводить в суете, гневе, злости и раздражении.

Церковь не рекомендует заключать в этот день браки – это период воздержания и покаянья.

Приметы погоды на Благовещение

Какая погода будет на Благовещение, такую ждите и на Пасху. Но если 7 апреля на улице стоит необычная для середины весны жара, то на Пасху будет прохладно.

Снежное Благовещение — к неурожайному году.

Если праздничный день выдался умеренно теплым, то на полях весь год будет хороший урожай.

Возвращаются перелетные птицы — приносят с собой лето.

Журавли в этот день летают высоко — к плохой погоде.

Заморозки на Благовещение предвещают богатый урожай.

Источник: ysia.ru