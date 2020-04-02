Князь Монако Альбер II вылечился и рассказал как поборол коронавирус

Все в порядке. У меня остался лишь небольшой кашель, что вполне нормально. Врачи разрешили мне выйти из изоляции, но посоветовали не встречаться сразу со всей семьей, а подождать еще сутки.

Князь Альбер II также призвал всех, у кого подтвердился вирус, оставаться на карантине 14 дней

Напомним, несколько дней назад стало известно, что принц Чарльз вылечился от коронавируса. Теперь же еще один представитель монаршей семьи из Европы заявил об улучшении состояния.

62-летний князь Монако Альбер II вернулся к своей семье после двухнедельного карантина. Известно, что монарх, получивший диагноз COVID-19, был в самоизоляции во дворце, но теперь он готов говорить о том, как боролся с коронавирусной инфекцией.

Вот что говорит представитель европейской о самочувствии:



Все в порядке. У меня остался лишь небольшой кашель, что вполне нормально. Врачи разрешили мне выйти из изоляции, но посоветовали не встречаться сразу со всей семьей, а подождать еще сутки.

Из-за вируса князю пришлось отказаться от встреч с семьей. А вчера Альбер II вернулся в резиденцию Roc Agel, где находятся его 42-летняя супруга княгиня Шарлен и их пятилетние дети Габриэлла и Жак.

Надеюсь, меня встретят с плакатом «Добро пожаловать домой». Все это время мы с женой созванивались каждый вечер. Дети знали, что я болен, поэтому должен держаться от них подальше,

— добавил князь.

Несмотря на вирус, князь Альбер II продолжал работать и иногда выходил в сад подышать свежим воздухом. Отдельно мужчина высказался по теме природы в условиях пандемии:



Я почти уверен, что у пандемии есть положительные стороны. Она может усилить внимание людей к природе. Мы должны заботиться о чистоте окружающей среды, потому что от этого зависит наше здоровье. В большинстве стран, где здравоохранение не было приоритетом, оно станет им.

Князь Альбер II также призвал всех, у кого подтвердился вирус, оставаться на карантине 14 дней, чтобы не рисковать здоровьем других людей.

И это правда. Напомним, ранее «карантинные» новинки в поддержку самоизоляции выпустили Настя Каменских, группа MOZGI и другие.

Источник: hochu.ua