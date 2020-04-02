02.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Князь Монако Альбер II вылечился и рассказал как поборол коронавирус

16:01 02.04.2020 Фото: hochu.ua
0

Все в порядке. У меня остался лишь небольшой кашель, что вполне нормально. Врачи разрешили мне выйти из изоляции, но посоветовали не встречаться сразу со всей семьей, а подождать еще сутки.

Князь Монако Альбер II вылечился и рассказал как поборол коронавирус
Князь Альбер II также призвал всех, у кого подтвердился вирус, оставаться на карантине 14 дней

Напомним, несколько дней назад стало известно, что принц Чарльз вылечился от коронавируса. Теперь же еще один представитель монаршей семьи из Европы заявил об улучшении состояния.
62-летний князь Монако Альбер II вернулся к своей семье после двухнедельного карантина. Известно, что монарх, получивший диагноз COVID-19, был в самоизоляции во дворце, но теперь он готов говорить о том, как боролся с коронавирусной инфекцией.

Вот что говорит представитель европейской о самочувствии:

Все в порядке. У меня остался лишь небольшой кашель, что вполне нормально. Врачи разрешили мне выйти из изоляции, но посоветовали не встречаться сразу со всей семьей, а подождать еще сутки.

Из-за вируса князю пришлось отказаться от встреч с семьей. А вчера Альбер II вернулся в резиденцию Roc Agel, где находятся его 42-летняя супруга княгиня Шарлен и их пятилетние дети Габриэлла и Жак.

Надеюсь, меня встретят с плакатом «Добро пожаловать домой». Все это время мы с женой созванивались каждый вечер. Дети знали, что я болен, поэтому должен держаться от них подальше,

— добавил князь.

Несмотря на вирус, князь Альбер II продолжал работать и иногда выходил в сад подышать свежим воздухом. Отдельно мужчина высказался по теме природы в условиях пандемии:

Я почти уверен, что у пандемии есть положительные стороны. Она может усилить внимание людей к природе. Мы должны заботиться о чистоте окружающей среды, потому что от этого зависит наше здоровье. В большинстве стран, где здравоохранение не было приоритетом, оно станет им.

Князь Альбер II также призвал всех, у кого подтвердился вирус, оставаться на карантине 14 дней, чтобы не рисковать здоровьем других людей.

И это правда. Напомним, ранее «карантинные» новинки в поддержку самоизоляции выпустили Настя Каменских, группа MOZGI и другие.

Источник: hochu.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы соблюдаете самоизоляцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:38 02-04-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
БердскМатерям с детьми на самоизоляции по коронавирусу купят продукты и лекарства сотрудники «Юноны» в Бердске
16:30 02-04-2020
Матерям с детьми на самоизоляции по коронавирусу купят продукты и лекарства сотрудники «Юноны» в Бердске
БердскОб отмене налогов, проверок и банкротства в пандемию COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина в Бердске
16:24 02-04-2020
Об отмене налогов, проверок и банкротства в пандемию COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина в Бердске
5 способов не набрать лишние килограммы сидя дома
16:24 02-04-2020
5 способов не набрать лишние килограммы сидя дома
Могут ли совсем отменить или провести онлайн ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году?
16:18 02-04-2020
Могут ли совсем отменить или провести онлайн ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году?
На 2021 год перенесут из-за коронавируса перепись населения России
16:15 02-04-2020
На 2021 год перенесут из-за коронавируса перепись населения России
Новый закон о дистанционной продаже лекарств до 31 декабря 2020 года приняла Госдума
16:13 02-04-2020
Новый закон о дистанционной продаже лекарств до 31 декабря 2020 года приняла Госдума
Ванга в своих предсказаниях рассказала, что поможет победить хворь с Востока
16:10 02-04-2020
Ванга в своих предсказаниях рассказала, что поможет победить хворь с Востока
Посадить рэпера Гуфа на 3 года готовы зоозащитники. После собачьих боев он попал в психиатрическую лечебницу
16:06 02-04-2020
Посадить рэпера Гуфа на 3 года готовы зоозащитники. После собачьих боев он попал в психиатрическую лечебницу
Князь Монако Альбер II вылечился и рассказал как поборол коронавирус
16:01 02-04-2020
Князь Монако Альбер II вылечился и рассказал как поборол коронавирус