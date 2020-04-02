Князь Монако Альбер II вылечился и рассказал как поборол коронавирус

Напомним, несколько дней назад стало известно, что принц Чарльз вылечился от коронавируса. Теперь же еще один представитель монаршей семьи из Европы заявил об улучшении состояния.
62-летний князь Монако Альбер II вернулся к своей семье после двухнедельного карантина. Известно, что монарх, получивший диагноз COVID-19, был в самоизоляции во дворце, но теперь он готов говорить о том, как боролся с коронавирусной инфекцией.
Вот что говорит представитель европейской о самочувствии:
Из-за вируса князю пришлось отказаться от встреч с семьей. А вчера Альбер II вернулся в резиденцию Roc Agel, где находятся его 42-летняя супруга княгиня Шарлен и их пятилетние дети Габриэлла и Жак.
Надеюсь, меня встретят с плакатом «Добро пожаловать домой». Все это время мы с женой созванивались каждый вечер. Дети знали, что я болен, поэтому должен держаться от них подальше,
— добавил князь.
Несмотря на вирус, князь Альбер II продолжал работать и иногда выходил в сад подышать свежим воздухом. Отдельно мужчина высказался по теме природы в условиях пандемии:
Князь Альбер II также призвал всех, у кого подтвердился вирус, оставаться на карантине 14 дней, чтобы не рисковать здоровьем других людей.
И это правда. Напомним, ранее «карантинные» новинки в поддержку самоизоляции выпустили Настя Каменских, группа MOZGI и другие.
Источник: hochu.ua