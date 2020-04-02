Прокурор: Могла бы активнее отправлять по домам гуляющих на улице Росгвардия в Бердске

Пока жалоб на действия или бездействия бердской полиции по работе в условиях карантина по коронавирусу в прокуратуру не поступало.

Полицейские проинструктированы: общаться с людьми в период строгой самоизоляции они должны обязательно в масках

Полиция и Росгвардия следит в Бердске за тем, чтобы люди, получившие справку от Роспотребнадзора о карантине по коронавирусу, не ходили по улицам и не появлялись в общественных местах. Об этом сообщил в четверг прокурор Бердска Роман Сивак.

— Приехавшие из-за границы с неблагополучной эпидобстановкой или люди, контактировавшие с ними получают предписание от органов государственного контроля. Если такие люди будут попадаться полицейским, то для них будет наступать административная ответственность. А если человек болен коронавирусом, что несет серьезные последствия для окружающих, то для него наступает более серьезная ответственность — вплоть до уголовной. Полиция составит протокол и проследит доставку к месту изоляции, — прокомментировал сегодня, 2 апреля, Сивак.

В отношении гуляющих бесцельно по улицам правоохранители имеют право применять только методы разъяснения и рекомендации. Но, по мнению прокурора, в Бердске мало такой профилактики:



— Хотелось бы, чтобы Росгвардия более активно занималась такой работой — просили людей не ходить по улицам, а сидеть дома, особенно пожилых, находящихся в группе риска. У нас по Бердску бабушки и подростки гуляют. Большинство взрослых спешат в масках, видимо, на работу, — поделился наблюдениями Роман Андреевич.

По его словам, жалоб на 2 апреля в прокуратуру на действия или бездействия полицейских в период строгой самоизоляции не поступало.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это. Протокол за нарушение карантинного режима могут выписать только тем, кто вернулся из-за рубежа. Другим наручники не наденут. Ограничатся беседой о необходимости сидеть дома в целях нераспространения коронавируса.

— Полицейские проводят устные беседы с гражданами о том, чтобы они оставались дома, предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции, чтобы граждане сами принимали меры и соблюдали режим самоизоляции, по максимуму исключили всяческие контакты. Органы МВД исполняют постановление губернатора о дополнительных мерах по ограничению доступа людей, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в полиции.

Кстати, все полицейские проинструктированы о контактах с другими людьми. Стражи порядка обязательно должны быть в медицинских масках.