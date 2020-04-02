Новый закон о дистанционной продаже лекарств до 31 декабря 2020 года приняла Госдума

Онлайн-продажа медицинских изделий и лекарств, отпускаемых без рецепта, станет обязательной после официального опубликования закона

Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты. Однако онлайн-торговлю последними в финальной версии документа решили ограничить по времени. Правительство сможет разрешить продавать рецептурные лекарства по интернету только в связи с распространением коронавирусной инфекции — до 31 декабря 2020 года.

Отметим, что у нормы о рецептурных препаратах сложная судьба. Сначала депутаты предлагали разрешить их продажу по интернету на постоянной основе, но Минздрав был против из-за рисков, связанных с недостаточным контролем над такой торговлей. Поэтому документ долго не мог пройти второе чтение. Однако на фоне пандемии коронавируса 19 марта правительство дало согласие на включение нормы в закон. При этом Госдума и кабмин договорились о ряде нюансов, которые помогут справиться с рисками.

Во-первых, пункт закона, наделяющий правительство правом разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов, будет иметь конкретные временные ограничения. Как подчеркнул замглавы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, в качестве ответа на сегодняшнюю ситуацию положение будет действовать только до конца года.

Итак, на постоянной основе будет разрешена только продажа лекарств без рецепта. Норма вступает в силу после официального опубликования. А разрешение в отношении рецептурных лекарств будет временным и коснется не всех препаратов. В разрешенный для онлайн-продажи перечень не смогут войти наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

Кабмин также введет требования к аптечным организациям, которые смогут торговать такой продукцией, и установить правила доставки препаратов.

Ко второму чтению депутаты также уточнили, что дистанционная продажа рецептурных препаратов будет осуществляться только на основании электронного рецепта. Он должен быть подписан цифровой подписью медработника.

Онлайн-продажа медицинских изделий и лекарств, отпускаемых без рецепта, станет обязательной после официального опубликования закона.

Зачем вообще понадобился документ? Пока что фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке. Как подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин, нововведения направлены на поддержку граждан РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции, — заявил он. — Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом».

Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом.

Продавать лекарства онлайн (как с рецептом, так и без) смогут только аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от федерального органа исполнительной власти. Все доменные имена таких аптек и аптечных сетей должны быть зарегистрированы в едином реестре.

А в случае обнаружения в интернете онлайн-магазинов, торгующих без указанных документов, такие сайты будут вноситься в реестр запрещенных сайтов и блокироваться, рассказал Леонид Огуль. Таким образом, будет налажен строгий контроль, резюмировал он.

В ходе обсуждения закона депутатов интересовало, насколько оперативно сможет осуществляться блокировка сайтов в случае нарушений законодательства. Полномочиями по выявлению такого рода онлайн-магазинов имеются у Роскомнадзора. В соответствии с новым законом для блокировки доступа к такого рода сайтам судебное решение не требуется.

Чтобы защитить граждан от покупки по интернету подделок и некачественных лекарств, Госдума ранее приняла поправки об административной и уголовной ответственности. Недобросовестным торговцам грозит до 6 лет лишения свободы вкупе со штрафом до 2,5 млн рублей.

Норма о дистанционной продаже лекарств дополняет блок законов, принятых днем ранее, для противодействия распространения вирусу, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что в новых законах дается право правительству вводить в стране или ее части режим ЧС и повышенной готовности, говорится о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии, а также вводятся серьезные штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина и фейки о коронавирусе.

Источник: РГ