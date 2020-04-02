Новые штрафы до 50 тысяч рублей за незаконную перепланировку ввела Госдума

Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья, а также подвалов и подсобок в многоквартирных домах.
Пока что установлена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Она распространяется исключительно на граждан. Новым законом суммы штрафов для граждан не меняются — сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
Зато компании теперь смогут наказывать за опасные переделки. Для должностных лиц штрафы составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.
Предусматривается еще и ответственность за порчу жилых помещений или их оборудования, а также за использование жилых помещений не по назначению. Наказание устанавливается для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц и ИП, — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для граждан размер штрафа не изменится и останется в пределах — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.
Источник: РГ