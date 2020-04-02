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Новые штрафы до 50 тысяч рублей за незаконную перепланировку ввела Госдума

15:57 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Новым законом суммы штрафов для граждан не меняются — сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Новые штрафы до 50 тысяч рублей за незаконную перепланировку ввела Госдума
К трагичным последствиям зачастую приводит самовольная перепланировка нежилых помещений на первых этажах или подвалах многоквартирных домов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья, а также подвалов и подсобок в многоквартирных домах.
Пока что установлена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Она распространяется исключительно на граждан. Новым законом суммы штрафов для граждан не меняются — сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Зато компании теперь смогут наказывать за опасные переделки. Для должностных лиц штрафы составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Введение новой ответственности — это важно, подчеркнули разработчики из «Единой России». Как объяснил глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица.

Предусматривается еще и ответственность за порчу жилых помещений или их оборудования, а также за использование жилых помещений не по назначению. Наказание устанавливается для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц и ИП, — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для граждан размер штрафа не изменится и останется в пределах — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Источник: РГ

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