Stop-коронавирус: в бахилах и маске придет на аварию в доме сантехник в Бердске

Бердская власть выдала предприятиям ЖКХ списки 10 компаний, производящих маски, и рекомендовала закупить их и выдать сотрудникам.

Коммунальщики не должны занести в квартиру не только грязь, но и инфекцию

Не проводят плановые работы на самоизоляции по коронавирусу управляющие компании Бердска. Но аварийные бригады находятся в готовности. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказал вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров.

— Мы дали рекомендации управляющим компаниям: если их сотрудники заходят в квартиру жителей, то должны быть в масках и бахилах, — подчеркнул Захаров.

Впрочем, рекомендации даны также и в отношении дворников и техничек, убирающих подъезды. Для своей же безопасности они должны надевать медицинские маски, отметил Владимир Николаевич.

— Мы сейчас информируем все предприятия коммунального комплекса, работающего непрерывно, о том, где можно купить медицинские маски. На сегодняшний день есть список 10 компаний, производящих маски, — пояснил вице-мэр.