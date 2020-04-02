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Stop-коронавирус: в бахилах и маске придет на аварию в доме сантехник в Бердске

17:45 02.04.2020, Галина Панчева Фото: wikimedia.org
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Бердская власть выдала предприятиям ЖКХ списки 10 компаний, производящих маски, и рекомендовала закупить их и выдать сотрудникам.

Stop коронавирус: в бахилах и маске придет на аварию в доме сантехник в Бердске
Коммунальщики не должны занести в квартиру не только грязь, но и инфекцию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Stop коронавирус: в бахилах и маске придет на аварию в доме сантехник в Бердске

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Не проводят плановые работы на самоизоляции по коронавирусу управляющие компании Бердска. Но аварийные бригады находятся в готовности. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказал вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров.

— Мы дали рекомендации управляющим компаниям: если их сотрудники заходят в квартиру жителей, то должны быть в масках и бахилах, — подчеркнул Захаров.

Впрочем, рекомендации даны также и в отношении дворников и техничек, убирающих подъезды. Для своей же безопасности они должны надевать медицинские маски, отметил Владимир Николаевич.

— Мы сейчас информируем все предприятия коммунального комплекса, работающего непрерывно, о том, где можно купить медицинские маски. На сегодняшний день есть список 10 компаний, производящих маски, — пояснил вице-мэр.

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