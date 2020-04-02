Расписание ОГЭ регионы будут определять самостоятельно в случае ухудшения ситуации с COVID

Cроки проведения ЕГЭ и ОГЭ сейчас сдвинуты на две недели. ЕГЭ начнется 8 июня. ОГЭ — 9 июня. Подробное расписание сейчас находится на утверждении в Минюсте.

Сдавать ЕГЭ дистанционно и на дому — тоже не вариант

Регионы смогут сами определить расписание ОГЭ в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на онлайн-марафоне «Домашний час» в соцсети «ВКонтакте».

— В случае сложной ситуации, регион сам определит расписание экзаменов в 9-х классах (ОГЭ), — подчеркнул он. — Но прием документов на поступление в средние профессиональные учреждения в этом случае будет сдвинут к осени. Чтобы даже те, кто переезжает в другие регионы для поступления в колледж, имели эту возможность.

А вот с ЕГЭ никакой другой вариант не рассматривается. Расписание будет единым для всех регионов.



Сдавать ЕГЭ дистанционно и на дому — тоже не вариант.

— У нас есть форма, когда мы открываем пункты сдачи экзаменов на дому для тех ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Но установить 750 тысяч пунктов на дому — история неподъемная. Это просто физически невозможно, — рассказал Анзор Музаев.

Cроки проведения ЕГЭ и ОГЭ сейчас сдвинуты на две недели. ЕГЭ начнется 8 июня. ОГЭ — 9 июня. Подробное расписание сейчас находится на утверждении в Минюсте и будет опубликовано в ближайшие дни. Но Анзор Музаев заверил выпускников и родителей, что промежутки между экзаменами и конкретными предметами останутся такими же, как и в прошлой версии расписания.

— Все те же подходы при формировании расписания сохранятся. Промежутки и дни между экзаменами не уменьшатся, — заключил он.

Источник: РГ