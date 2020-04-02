Метеор из космоса принес на Землю коронавирус в октябре 2019 года, заявляет британский физик

В свое время физик Чандра Викрамасингх даже написал книгу под названием «Болезни из космоса», где утверждает, что такие болезни, как ОРВИ или грипп, тоже занесены на Землю извне.

Миру угрожает новый тип коронавируса

Британский физик Чандра Викрамасингх еще в феврале заявил, что короновирус попал на Землю в октябре 2019 года. Его принес метеор, который взорвался в небе, причем именно над Китаем. Более того, над районом Уханя. Ученый заявил, что метеор «содержал внутри монокультуру инфекционных частиц вируса, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора». Зараза распространялась по планете по воздуху. Как? Физик уверен, что вирус попал в стратосферные воздушные потоки, которые разнесли его вдоль полосы между 40-60° северной широты. Кстати, все основные сильные вспышки болезни появляются именно в этом диапазоне.

Многие ученые, и прежде всего эпидемиологи, категорически несогласны с версией профессора Викрамасингх, подчеркивая, что COVID-19 похож на другие уже известные коронавирусы. Надо отметить, что Викрамасингх ранее доказывал, что еще один коронавирус, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром (SARS), также попал на землю из космоса. Он зародился также в Китае, где над которым также взорвался метеор.

В свое время физик даже написал книгу под названием «Болезни из космоса», где утверждает, что такие болезни, как ОРВИ или грипп, тоже занесены на Землю извне.

Источник: РГ