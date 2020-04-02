До 15 апреля могут зарегистрировать тест-систему на короновирус от Новосибирского «Вектора»

Доклинические исследования вакцины, по ее словам, будут проведены до 22 июня

В новосибирском научном центре «Вектор» разработана тест-система для выявления коронавируса, она может быть зарегистрирована в середине апреля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В настоящее время в Государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин», — рассказала Голикова. «Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы 10-15 апреля текущего года», — добавила она.

Она также сообщила, что тот же научный центр разработал прототипы вакцин от коронавируса. «Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая», — заявила вице-премьер.

Доклинические исследования вакцины, по ее словам, будут проведены до 22 июня. Затем начнутся клинические тестирования на 60 добровольцах. «Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы и поддержать наших ученых, и как можно быстрее, насколько это позволяют процессы, сделать соответствующие вакцины», — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что разработки идут не только в «Векторе», но и в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, МГУ им. Ломоносова.

Источник: РГ