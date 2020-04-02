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Здоровье / Общество

До 15 апреля могут зарегистрировать тест-систему на короновирус от Новосибирского «Вектора»

17:42 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Этот же научный центр разработал прототипы вакцин от коронавируса.

До 15 апреля могут зарегистрировать тест систему на короновирус от Новосибирского Вектора
Доклинические исследования вакцины, по ее словам, будут проведены до 22 июня

В новосибирском научном центре «Вектор» разработана тест-система для выявления коронавируса, она может быть зарегистрирована в середине апреля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В настоящее время в Государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин», — рассказала Голикова. «Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы 10-15 апреля текущего года», — добавила она.

Она также сообщила, что тот же научный центр разработал прототипы вакцин от коронавируса. «Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая», — заявила вице-премьер.

Доклинические исследования вакцины, по ее словам, будут проведены до 22 июня. Затем начнутся клинические тестирования на 60 добровольцах. «Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы и поддержать наших ученых, и как можно быстрее, насколько это позволяют процессы, сделать соответствующие вакцины», — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что разработки идут не только в «Векторе», но и в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, МГУ им. Ломоносова.

Источник: РГ

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