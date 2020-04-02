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Убил ударами по голове 7-месячную дочь пьяный отец в Красноярском крае

16:45 02.04.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Мужчина регулярно избивал жену и ребенка, теперь он предстанет перед судом.

Убил ударами по голове 7 месячную дочь пьяный отец в Красноярском крае
Следователи назначили экспертизы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязания малолетнего).

Следствием установлено, что 27-летний житель села Знаменка Минусинского района 7 мая 2019 года, находясь в своем доме нанес своей 7-месячной дочери несколько ударов руками по телу, причинив ребенку закрытую черепно-мозговую травму. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения. Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что его раздражал плач малолетней дочери.

Кроме того, на теле ребенка обнаружено множество телесных повреждений. Установлено, что в связи с личной неприязнью к дочери, возникающими конфликтами с сожительницей — матерью ребенка, ранее мужчина неоднократно причинял ребенку побои.

В органы опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Минусинского района направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет РФ

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От редакции

Как накажут убийцу?

Аноним, 02 апреля 2020 17:49
Алконафтам, которые "знают свою меру", есть куда стремиться и есть кем гордиться, в своих рядах собратьев по алкоразуму! До кого ещё не дошло, что алконафт, это тот, кто хотя бы раз в неделю пригубляет спиртное, и он своими руками, лично, закапывает свой собственный род в могилу! Сколько вам ещё нужно получить дерьма от жизни, чтобы понять , что спиртное, равно тяжёлый наркотик, равно смерть твоего рода от твоих рук!

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