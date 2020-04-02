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Перенесли начало работы летних кафе на 15 июня в Москве

17:15 02.04.2020 Фото: Мэрия Москвы
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Начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня 2020 г.

Перенесли начало работы летних кафе на 15 июня в Москве
летние кафе начнут работу позже

В рамках режима повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля 2020 г., кроме доставки и работы на вынос.

Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения – будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу.

Но даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит.

На заседании Президиума Правительства Москвы 31 марта 2020 г. приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 г.

Начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня 2020 г.

Источник: Мэрия Москвы

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