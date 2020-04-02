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Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор

17:48 02.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На улицах Бердска людей немного. Фото прогулки по центру Бердска в пандемию COVID-19 днем 2 апреля 2020 года.

Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
На улицах Бердска днем в центре людей немного
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор

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С вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.
Закрыты салоны красоты, фитнес- центры. Рестораны, кафе перешли на режим работы по доставке блюд. Работают продуктовые магазины и аптеки. Нет привычного людского потока в центре города. На опустевших детских площадках не слышится детский смех. Отменены массовые мероприятия. Приостановили свою работу музеи и библиотеки. На лоджиях сушится постельное белье. Рачительные хозяйки взялись за генеральную уборку.
— Вчера не выходила, сегодня нужно продукты купить. Сижу дома. Стираю, убираю, смотрю телевизор,- призналась бердчанка Лариса Гаврилова.

По данным оперативного штаба на 11.00 2 апреля в Новосибирской области зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 11.00 находятся 40 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция.
Берегите себя и своих близких.

Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор
Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор

Автор видео Елена Белоусова

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