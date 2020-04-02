Второй день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизор

С вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.
Закрыты салоны красоты, фитнес- центры. Рестораны, кафе перешли на режим работы по доставке блюд. Работают продуктовые магазины и аптеки. Нет привычного людского потока в центре города. На опустевших детских площадках не слышится детский смех. Отменены массовые мероприятия. Приостановили свою работу музеи и библиотеки. На лоджиях сушится постельное белье. Рачительные хозяйки взялись за генеральную уборку.
— Вчера не выходила, сегодня нужно продукты купить. Сижу дома. Стираю, убираю, смотрю телевизор,- призналась бердчанка Лариса Гаврилова.
Берегите себя и своих близких.
Автор видео Елена Белоусова