Дома как в офисе: «Ростелеком» в Сибири помогает работать дистанционно



Дистанционный доступ сейчас особенно актуален в связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом сотрудников на домашний режим работы в период вынужденной изоляции.

Федеральный цифровой провайдер помогает клиентам оборудовать офис в любом месте, где есть интернет, чтобы выполнять привычные обязанности в комфортной обстановке.



«И для нашей компании, и для бизнеса в целом в текущей ситуации особенно важно оставаться всегда на связи и делать все, чтобы рабочий процесс не прерывался. Поэтому мы предлагаем компаниям оптимальный набор услуг для организации удаленной работы. В него входит мобильная связь “Ростелекома”, чтобы быть на связи с коллегами, виртуальная телефония, чтобы принимать звонки удаленно, а также видеонаблюдение, чтобы контролировать объекты из дома», — говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».«Ростелеком» также начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы. Уже более 40 тысяч работников компании по всей стране обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций. В Сибири удаленно работают 5,5 тысяч человек: две трети из них имеет доступ к виртуальным рабочим местам, остальные — к корпоративной почте.Столь быстрый и безболезненный переход на новый формат работы стал возможным как за счет заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к информационным ресурсам компании, так и за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). VDI базируется в центрах обработки данных «Ростелекома» и позволяет подключиться к рабочему месту дистанционно.Для совещаний в компании действует своя система для проведения аудио- и видеоконференций, чтобы коллеги из разных городов России встречались онлайн и решали рабочие задачи в командах.«Сложившаяся ситуация совершенно неожиданно придала мощный импульс развитию удаленной работы и цифровизации взаимодействия сотрудников и команд “Ростелекома”. Наличие практически готовой экосистемы дистанционной работы позволило нам своевременно направить этот импульс на пересмотр бизнес-процессов и практик во всех подразделениях, не тратя драгоценное время на поиск и выбор технических решений» — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов.При этом в силу специфики деятельности, не все сотрудники «Ростелекома» могут перейти на дистанционный режим работы. Это связано с тем, что компания должна обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, для чего необходим круглосуточный мониторинг и обслуживание объектов сети, поддержка клиентов техническими специалистами. Благодаря накопленному опыту и проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также а также продолжается работа с клиентами в соответствии с нормативными значениями.