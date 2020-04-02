Дома как в офисе: «Ростелеком» в Сибири помогает работать дистанционно

Дистанционный доступ сейчас особенно актуален в связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом сотрудников на домашний режим работы в период вынужденной изоляции.
Федеральный цифровой провайдер помогает клиентам оборудовать офис в любом месте, где есть интернет, чтобы выполнять привычные обязанности в комфортной обстановке.
«Ростелеком» также начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы. Уже более 40 тысяч работников компании по всей стране обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций. В Сибири удаленно работают 5,5 тысяч человек: две трети из них имеет доступ к виртуальным рабочим местам, остальные — к корпоративной почте.
Столь быстрый и безболезненный переход на новый формат работы стал возможным как за счет заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к информационным ресурсам компании, так и за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). VDI базируется в центрах обработки данных «Ростелекома» и позволяет подключиться к рабочему месту дистанционно.
Для совещаний в компании действует своя система для проведения аудио- и видеоконференций, чтобы коллеги из разных городов России встречались онлайн и решали рабочие задачи в командах.
«Сложившаяся ситуация совершенно неожиданно придала мощный импульс развитию удаленной работы и цифровизации взаимодействия сотрудников и команд “Ростелекома”. Наличие практически готовой экосистемы дистанционной работы позволило нам своевременно направить этот импульс на пересмотр бизнес-процессов и практик во всех подразделениях, не тратя драгоценное время на поиск и выбор технических решений» — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов.