Заедут ли дети в лагерь «Тимуровец» под Бердском 3 апреля? Нет! Это слухи!

В детском лагере «Тимуровец» постоянно проходят заезды выходного дня, за исключением летних месяцев

— Работаю в лагере «Тимуровец». У нас, наверное, не в курсе о карантине. Завтра, 3 апреля, 2020 года будет завоз детей на выходные. Законно ли это в данной в России ситуации в связи с эпидемией? — такая информация пришла в четверг на страницу «Курьер. Среда. Бердск» во «Вконтакте» от анонима, который, по его словам, боится быть уволенным.

Сведения о заезде детей на ближайшие выходные в лагерь являются дезинформацией, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в детском лагере сегодня, 2 апреля.

— Никакого заезда не будет. Мы на карантине. Если его отменят, все выйдут 6 апреля. Это ложная информация, — рассказали по телефону педагогической службы. По остальным номерам, указанным на официальном сайте лагеря, — тишина. — Лагерь закрыт, это однозначно. На работе вообще никого нет. Остались только те, кто не ушел в отпуск и кому разрешено приказом перемещаться по территории, поддерживать существующее хозяйство. Его же не бросишь. У нас есть проживающие на территории в служебном жилье.

В «Тимуровце» пояснили, что они строго выполняют указ президента и постановление губернатора по карантинному режиму, введенному из-за распространения коронавируса. Возможно, придется отменить и летние смены. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией COVID-19 в стране и регионе.

— У нас было на эту тему собрание, пока все под вопросом. Будем следить за ситуацией. Мы сами заинтересованы работать, — рассказали в «Тимуровце».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, подавляющее большинство сотрудников лагеря отправили в отпуска. Отменили до лета заезды выходного дня. Деньги за путевки вернули в полном объеме. Ведь поскольку «Тимуровец» имеет круглогодичный режим работы, он составляет план на год вперед, в том числе и на март-апрель 2020-го, которые оказались «карантинными».

— Слухи о заезде абсолютно беспочвенны. После карантина будут работать только те, кому придется отмывать лагерь, — сообщил источник «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец» находится на границе с Бердском за Новым поселком — территориально в Искитимском районе. Поэтому там работает немало бердчан. Бердские оздоровительные лагеря тоже приостановили работу в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса.