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Здоровье / Общество

Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин

22:42 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Сильная иммунная реакция женского организма сдерживает инфекцию, следовательно, у женщин реже бывает тяжелое течение болезни.

Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин
У мужчин не такое большое содержание женского гормона эстрогена, который способствует усилению иммунной реакции

Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины, и они подвержены более высокому риску смерти от COVID-19. По мнению ученых, уязвимость мужчин перед SARS-CoV-2 связана с биологическими аспектами. В частности, гендерная избирательность нового вируса может объясняться иммунной реакцией.

«Женщины обычно лучше справляются с вирусными инфекциями, чем мужчины», — говорит Маркус Альтфельд из института экспериментальной вирусологии и иммунологии имени Генриха Петте при Гамбургском университете (Германия).
Науке известно, что мужчины и женщины также по-разному переносят течение ВИЧ или гепатита. Причина в том, говорит Альтфельд, что женская иммунная система более чувствительна к вирусным инфекциям, она реагирует на возбудителей болезней быстрее и агрессивнее, чем мужская.

Ранний ответ иммунной системы на возбудителей болезни и борьба с ними снижает риск обострения заболевания. И если говорить о COVID-19, то это означает следующее: сильная иммунная реакция женского организма сдерживает инфекцию, следовательно, у женщин реже бывает тяжелое течение болезни.

Вопрос: но почему иммунная система женщин сильнее? Специалисты полагают, что эволюционно это связано с тем, что женщины, кроме себя, защищают еще детей.

«Это явление можно объяснить эволюцией, — говорит Альтфельд. — Иммунная система женщин защищает плод и новорожденную жизнь. Система по возможности должна препятствовать закреплению вируса в организме и нанесению серьезного повреждения плоду. Кроме того, новорожденный должен получать материнские антитела через грудное молоко».

Однако женщинам приходится «платить» за такие подарки иммунитета: в отличие от мужчин, они чаще страдают от аутоиммунных болезней. Тот факт, что у мужчин реже встречаются, например, волчанка и ревматоидный артрит, ученые связывают с противовоспалительным действием мужского гормона тестостерона. Поскольку многие из аутоиммунных заболеваний проявляются в период, когда угасает гормональная активность репродуктивной системы, это означает, что эволюция уже не заинтересована в этом «побочном эффекте» женской иммунной системы.
Но что лежит в основе этого физиологического феномена? У исследователей две версии.

Первая — особенность половых гормонов. У мужчин не такое большое содержание женского гормона эстрогена, который способствует усилению иммунной реакции. Таким образом, чем выше уровень тестостерона, тем слабее иммунная система. В исследовании с первым вирусом SARS мыши-самки умирали от инфекции реже, чем самцы.

По словам Альтфельда, есть и другое объяснение: у женщин две Х-хромосомы (женские половые хромосомы), а у мужчин только одна. Х-хромосома известна тем, что содержит ряд важных генов, которые регулируют иммунную систему. В связи с этим исследователи предполагают, что это дает женской иммунной системе значительное преимущество над мужской и объясняет некоторые гендерные различия в иммунном ответе на вирусную инфекцию.

Источник: РГ

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