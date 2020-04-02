За смерть 6-летней девочки под обвалом штабелей леса директору базы дали штраф 20 тысяч рублей

Штабель круглых лесоматериалов раскатился, в связи с чем часть бревен обрушилась на ребенка, которая через несколько дней от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения директору коммерческой организации, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что 24 апреля 2019 года днем 6-летняя девочка с подругой гуляла на участке местности в поселке Плесецк, расположенном возле производственной базы. Девочка приблизилась к штабелю сортиментов деревьев, уложенных с нарушением требований безопасности. Штабель круглых лесоматериалов раскатился, в связи с чем часть бревен обрушилась на ребенка, которая через несколько дней от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Подследственный ранее не судим, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, возместил причиненный моральный вред. Решением суда ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Источник: Следственный комитет РФ