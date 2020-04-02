Близнецы Земли: Список планет, на которые человек сможет переселиться в будущем

На планете Kepler-1638 вероятно наличие воды, и ученые считают, что эта планета больше других экзопланет подходит для человека.

Выходит, планета, куда можно будет переселиться человечеству в будущем, должна напоминать нашу Землю

Все мы иногда задаемся логичным вопросом, могут ли люди жить на других планетах? Вселенная не просто огромна, а скорее всего даже бесконечна, поэтому и шансов найти планеты, на которых возможна жизнь, тоже бесконечно высоки.

Немалая часть фантастики (да и журналистики) посвящена встречам с братьями по разуму из других звездных систем. НЛО, CETI, «Зона 51»… Кто не слышал о них? Но все же — есть ли жизнь в других мирах? Какой она может быть? Как и где искать планеты, на которых возможна жизнь?

Ответы, казалось бы, просты: вероятно, планета должна иметь твердые поверхности — материки и острова и, конечно, воду. Почти наверняка, имеет значение расстояние от планеты до звезды. Но это довольно абстрактные рассуждения. И, конечно, надо помнить, что разумная жизнь может иметь биологию, совершенно отличную от человека. И, значит, там, где такой жизни хорошо, человеку может быть очень плохо.

Выходит, планета, куда можно будет переселиться человечеству в будущем, должна напоминать нашу Землю. И братья по разуму, похожие на нас, тоже должны обитать на таких планетах.

Вот планеты, на которых возможна жизнь и о которых уже известно науке.

Конечно, в первую очередь о нашем ближайшем соседе. Подходящая сила тяжести, подходящее расстояние о звезды. Возможно, удастся чуть увеличить гравитацию для удержания более плотной атмосферы. Если понадобится искать новый дом — отличное решение.

Светило — звездный карлик в созвездии Лира, Расстояние до Земли — 470 световых лет. Имеет планетную систему. Планета — вторая от звездного карлика. Вероятно, есть твердая поверхность и, возможно, вода.

Пятая от своего светила планета, размером вдвое больше Земли. Находится в «обитаемой зоне». Присутствует твердая поверхность.

Звезда с планетной системой. Расстояние от Земли — 1200 световых лет. Пятая от звезды планета имеет влажный климат, наблюдались облака, вероятно — мир водный. Период обращения вокруг звезды 122 дня. Планета размером напоминает Землю — всего в 1,5 раза больше. Теоретически, на такой планете уже может быть жизнь. Для землян планета, увы, малопригодна.

Третья планета от светила. Здесь вероятна смена времен года. Планета, скорее всего, имеет подобные Земле температурные характеристики. Ученые предполагают, что на ней уже может развиться жизнь.

Третья планета системы звезды, расстояние до Солнца — 1740 световых лет. Полный оборот планеты вокруг звезды — около 3 земных месяцев. Подобно Земле, планета входит в «обитаемую зоны» своего светила.

Звезда с планетной системой находится достаточно близко — 38 световых лет от Солнца. Размер планеты в «обитаемой зоне» в 6 раз больше Земли. И, значит, достаточно высокое для человека тяготение.

Звезда — оранжевый карлик. Вторая от светила планета, находится в «обитаемой зоне», период обращения — 101 день. Возможно, планета подобна Юпитеру — огромный газовый шар. В этом случае, для землян она не пригодна.

Вторая планета звезды Kepler-1638. Звезда напоминает Солнце, размер всего на 60 % больше. Примерно во столько же больше эта экзопланета. На ней вероятно наличие воды, и ученые считают, что эта планета больше других экзопланет подходит для человека.

Еще одна вторая планета, входящая в систему красного карлика LHS 1140. Размерами в 8,5 раз превышает Землю, период обращения вокруг звезды — 25 суток. Вероятность существования жизни на планете невысока.

TRAPPIST-1 — очень интересная звезда из созвездия Водолея. Расстояние до Солнца — всего 40 световых лет. Вокруг нее вращается планетная система, где сразу 4 планеты входят в «обитаемую зону». TRAPPIST-1g — одна из них, вращается, повернувшись к звезде только одной стороной (как Луна).

Звезда Luyten находится совсем близко к Земле — всего 12 световых лет. Вторая планета, с высокой долей вероятности, имеет биологическую жизнь. Планета в 3 раза больше Земли. По мнению многих ученых — биологическая жизнь уже разумна и, возможно, стоит посылать сообщения на эту планету.

Это была первая из найденных экзопланет земного типа. Правда, ее точные размеры еще не известны. Период обращения вокруг светила — 130 дней. Планета находится в «обитаемой зоне» звезды. Расстояние же от Солнца до звезды Kepler-186 — 500 световых лет.

Звезда в созвездии Лиры в 1200 световых годах от Солнца. Планета вращается в «обитаемой зоне» с полным оборотом 267 дней. Размен планеты —в 1,5 раза больше Земли. Вероятно, имеет твердую поверхности и воду.

Светило — красный карлик в созвездии Змееносца в 14 световых годах от Солнца. Период обращения планеты — 18 суток. Планета на очень похожа на Землю — большая масса, вращение в гравитационном захвате светила. Однако вероятность существования жизни на ней высока.

И звезда и планета чрезвычайно напоминают Солнце и Землю. Планета входит в «обитаемую зону» звезды, с периодом обращения 385 суток. Вероятно, такую планету можно будет заселить землянам. Если, конечно, на ней уже не развилась своя разумная жизнь.

Третья планета системы. Звезда находится на расстоянии 23 световых года от Солнца. На планете высокая гравитация, свет от звезды — тусклый, так как светило относится к красным карликам.

И завершается наш обзор знаменитой Проксимой Центавра. Звезда всего в 4 световых годах, то есть просто рядом с Солнцем. Проксима имеет планетную систему, в которой есть и планета, находящаяся в «обитаемой зоне». Средняя температура на поверхности планеты — минус 40 °С. Правда, от Проксима может идти чрезвычайно жесткое излучение. Если на планете не развилась уже собственная, устойчивая к высоким уровням радиации жизнь, то человек с помощью развитых технологий сможет эту планету колонизировать.

Источник: therussiantimes