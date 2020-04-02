Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска

В прокуратуру Бердска после введения в городе и по всей Новосибирской области режима самоизоляции 31 марта поступают жалобы на работодателей. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак.
— Есть заявления и жалобы на работодателей, которые предлагают своим сотрудникам либо уволиться, либо уйти в отпуск без содержания. Это нарушение закона, потому что людям обязаны выдать зарплату. Вероятно, некоторые предприниматели не имеют такой возможности. Но пока об этом говорить рано. Будем проводить проверки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сивак.
Он отметил, что жалоб не много — единицы. При этом прокуратура разъясняет работодателям и работникам указ президента, постановление губернатора, предписывающие остановить работу, если она не связана с непрерывным производством или жизнеобеспечением людей.
Напомним, что по указу президента неделя простоя должна быть оплачена.
Если так все затянется, у нас всплеск самоубийств начнётся как в 2009, а не смертей от вируса.
Самоубийца винит все происходящее в самом себе(ищите проблему в себе - Знаком такой термин ?), а убийца он видит проблему в других, которые ему и мешают жить.
Так что над этим нужно подумать кто виноват в происходящем.
За копейку удавятся, произведи соотношение пропорций достатка между твоим другом и тех кто на него шакала ишачит.
Друг сейчас пьет виски и отправляет фото в инстаграмм, как он втарился на год и чем, а работники не знают, где и сыскать хлеб насущный.
Минимум должна быть зарплата 25 000 -это столько и платит вообще то работодатель, но если вдруг, что то, больничный, увольнение, и т.д. то 12.
Все уходят в отпуск за свой счет и не вякают, думают, что неделю продержаться, а там все будет хорошо, только бы не уволили.