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Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска

17:56 02.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Это нарушение, так как президент приказал оплатить неделю простоя. Прокуратура проверит, на чем основаны действия бердских предпринимателей по отношению к своим работникам.

Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска

Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели БердскаВторой день самоизоляции: сижу дома, стираю, убираю, смотрю телевизорЕщё 363 новостей

В прокуратуру Бердска после введения в городе и по всей Новосибирской области режима самоизоляции 31 марта поступают жалобы на работодателей. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак.

— Есть заявления и жалобы на работодателей, которые предлагают своим сотрудникам либо уволиться, либо уйти в отпуск без содержания. Это нарушение закона, потому что людям обязаны выдать зарплату. Вероятно, некоторые предприниматели не имеют такой возможности. Но пока об этом говорить рано. Будем проводить проверки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сивак.

Он отметил, что жалоб не много — единицы. При этом прокуратура разъясняет работодателям и работникам указ президента, постановление губернатора, предписывающие остановить работу, если она не связана с непрерывным производством или жизнеобеспечением людей.

— Консультируем по телефону, что делать, как действовать, как правильно поступать, чтобы не были нарушены трудовые права, — подчеркнул прокурор Бердска.

Напомним, что по указу президента неделя простоя должна быть оплачена.

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От редакции

Вам заплатят за вынужденный простой?

Аноним, 02 апреля 2020 18:20
Одних знакомых отправили в отпуск без содержания, другим оплату урезали в три раза. Ни один дурак не будет платить. Это как всегда у нас происходит, только на бумаге напишут, и всё. Исполнять ни кто не будет, также как и проверок.
венгерка, 02 апреля 2020 18:22
То ли ещё будет... Простой пример: ИП официально у друга, сфера услуг - монтирует оборудование. Заказы отменяют, а у него семья, жена в декрете, ипотека... Рад ли он таким каникулам? Хорошо ещё работников нет(((
Если так все затянется, у нас всплеск самоубийств начнётся как в 2009, а не смертей от вируса.
Аноним, 02 апреля 2020 19:12
В советской психиатрии насчет убийств и самоубийств есть такое.
Самоубийца винит все происходящее в самом себе(ищите проблему в себе - Знаком такой термин ?), а убийца он видит проблему в других, которые ему и мешают жить.
Так что над этим нужно подумать кто виноват в происходящем.
Михаил, 02 апреля 2020 18:37
У друга производство, денег на все выплаты хват максимум на месяц, потом сказал всё, конец. Клиенты, которые отгрузили товар до карантина по отсрочке так и не рассчитались, и не известно рассчитаются ли вообще, все закрыты, а должны они не один миллион.
Аноним, 02 апреля 2020 19:04
Да знаем мы Миша вашего Друга, никто не хочет работать в убыток.
За копейку удавятся, произведи соотношение пропорций достатка между твоим другом и тех кто на него шакала ишачит.
Друг сейчас пьет виски и отправляет фото в инстаграмм, как он втарился на год и чем, а работники не знают, где и сыскать хлеб насущный.
Аноним, 02 апреля 2020 18:53
О чем я и говорил, 12 миниум а дальше делай, что хочешь.
Минимум должна быть зарплата 25 000 -это столько и платит вообще то работодатель, но если вдруг, что то, больничный, увольнение, и т.д. то 12.
Аноним, 02 апреля 2020 18:58
что жалоб не много — единицы
Все уходят в отпуск за свой счет и не вякают, думают, что неделю продержаться, а там все будет хорошо, только бы не уволили.

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