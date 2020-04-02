Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска

Это нарушение, так как президент приказал оплатить неделю простоя. Прокуратура проверит, на чем основаны действия бердских предпринимателей по отношению к своим работникам.

Точки общепита в Бердске должны были закрыться до окончания карантина

В прокуратуру Бердска после введения в городе и по всей Новосибирской области режима самоизоляции 31 марта поступают жалобы на работодателей. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак.

— Есть заявления и жалобы на работодателей, которые предлагают своим сотрудникам либо уволиться, либо уйти в отпуск без содержания. Это нарушение закона, потому что людям обязаны выдать зарплату. Вероятно, некоторые предприниматели не имеют такой возможности. Но пока об этом говорить рано. Будем проводить проверки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сивак.

Он отметил, что жалоб не много — единицы. При этом прокуратура разъясняет работодателям и работникам указ президента, постановление губернатора, предписывающие остановить работу, если она не связана с непрерывным производством или жизнеобеспечением людей.



— Консультируем по телефону, что делать, как действовать, как правильно поступать, чтобы не были нарушены трудовые права, — подчеркнул прокурор Бердска.

Напомним, что по указу президента неделя простоя должна быть оплачена.