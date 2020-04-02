Заплатит 6 млн рублей за ямочный ремонт убитых дорог власть Бердска

Победитель аукциона должен освоить деньги чуть больше чем за месяц. Администрация укажет подрядчику, на каких улицах в первую очередь нужно залатать дыры.

Ямочный ремонт в Бердске уже начался

Мэрия Бердска 1 апреля объявила аукцион на поиск подрядчика для текущего ремонта городских дорог общего пользования. Электронные торги состоятся 22 апреля. До этого времени претенденты могут заявиться на аукцион со своими предложениями. Победит тот,кто предложит минимальную цену.

Согласно аукционной документации, Бердск готов потратить на ямочный ремонт 6,1 млн рублей. За эти деньги подрядчику необходимо будет до 15 июня отремонтировать 7000 кв. метров асфальта. На каких именно улицах залатают проезжую часть не указано — по заявкам заказчика, то есть бердской администрации. В пункте «место выполнения работ» указано так:

улично-дорожная сеть Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, дороги для ремонты выбирают в зависимости от актуальности. Первостепенное внимание магистралям и улицам, где проходит общественный транспорт, а также тем дорогам, которые оказались после зимы особенно разбиты. Ямы на них начали латать еще с 25 марта горячим асфальтом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».