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Упал спрос на наличные рубли и доллары в Сбербанке из-за самоизоляции

19:15 02.04.2020 Фото: Сбербанка
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Кроме того банкиры отмечают повышение уровня финансовой грамотности россиян: никто уже не скупает валюту, не запасается впрок. наличными.

Упал спрос на наличные рубли и доллары в Сбербанке из за самоизоляции
Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса россиян на наличные рубли и иностранную валюту, говорится в сообщении банка. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — отметили в банке.

Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели менее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. При этом продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции.

Банк России рекомендовал ограничить на фоне распространения коронавируса выдачу наличных в некоторых банкоматах, передает РИА Новости. В интервью радио Sputnik председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева оценила ситуацию.

«Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности: никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций», — прокомментировал ситуацию он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2777 в 75 регионах, всего умерли от болезни 24 человека.

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