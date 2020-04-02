Скончался в тюремной больнице педофил из музея в Карелии. Он занимался сексом с мальчиком

Сергея Колтырина за развращение и секс с подростком, не достигшим 14 лет, приговорили год назад к 9 годам колонии. Суд разрешил ему выйти на свободу, чтобы попрощаться с родными, потому что у Колтырина была последняя стадия неизлечимого заболевания.

Экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в тюремной больнице

По информации портала karelia.news, бывший директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин скончался в ночь на 2 апреля в Республиканской больнице №2 УФСИН по Карелии в Медвежьегорске.

6 марта Медвежьегорский районный суд освободил от наказания экс-директора местного музея Сергея Колтырина, осуждённого в 2019 году на девять лет за интимную связь с несовершеннолетним. Суд разрешил ему выйти на свободу, чтобы попрощаться с родными, потому что у Колтырина была последняя стадия неизлечимого заболевания.

Прокуратура была не согласна с таким решением, апелляцию должен был рассмотреть Верховный суд Карелии. До его заседания Колтырин обязан был оставаться в заключении в тюремной больнице в Медвежьегорске.

Сергея Колтырина и его подельника Евгения Носова 27 мая 2019 года приговорили к длительным срокам за развращение и секс с подростком, не достигшим 14 лет. Колтырина – к девяти годам, Носова – к 11.