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Перевозят больных COVID-19 в специальной капсуле Bio-bag врачи Новосибирска

19:45 02.04.2020 Фото: Минздрав НСО
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Медики скорой помощи, выезжающие на вызовы к зараженным коронавирусом, прошли инструктаж и имеют все необходимые средства защиты.

Перевозят больных COVID 19 в специальной капсуле Bio bag врачи Новосибирска
Капсула Bio-bag – это специальные носилки для транспортировки человека с подозрением на заражение особо опасными инфекциями в стационар
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перевозят больных COVID 19 в специальной капсуле Bio bag врачи Новосибирска

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Врачам новосибирской скорой помощи не раз приходилось перевозить пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» в специальной транспортировочной капсуле. Бригада Сергея Альтенгофа, врач-анестезиолог-реаниматолога Ленинской подстанции скорой помощи, доставила в первую инфекционную больницу четырех пациентов.

«Основная наша работа, работа реанимационной бригады, заключается в том, чтобы оказывать неотложную помощь самым тяжелым больным. Это автодорожные, железнодорожные травмы, пожары, шоки, различные тяжелые патологии. Сейчас добавилось новое – мы осуществляем перевозку больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в капсуле Bio-bag в инфекционный стационар. Помимо капсулы, в которую помещается пациент, у нас есть индивидуальные средства защиты, они помогают обезопаситься», – рассказал врач.

На такие выезды медики надевают индивидуальные инфекционные костюмы, говорит Сергей Альтенгоф. После госпитализации больного защитную экипировку оставляют в инфекционной больнице. Там же проводят первичную дезинфекцию капсулы и автомобиля скорой помощи. Дальнейшая обработка – в региональном центре дезинфекции. И только потом спецоборудование и спецтранспорт готовы вновь выезжать к пациентам.

Капсула Bio-bag – это специальные носилки для транспортировки человека с подозрением на заражение особо опасными инфекциями в стационар. Она полностью изолирована, оснащена устройством, подающим очищенный воздух или кислород пациенту, а также фильтрует воздух на выходе, сообщили 2 апреля в региональном минздраве.

В капсулу интегрированы перчатки для медиков, порты для подключения аппаратуры. Врач наблюдает за состоянием пациента через большие прозрачные окна и может безопасно проводить различные медицинские манипуляции по пути в больницу.

Отдельная категория вызовов – к пациентам с признаками ОРВИ, недавно побывавшим за рубежом, а также к тем, кто контактировал с ними и обратился за медицинской помощью с жалобами на температуру, кашель и т.п. По словам и.о. старшего фельдшера Ленинской подстанции скорой помощи Ирины Похламковой, на вызовы к ним выезжают специально созданные инфекционные бригады.

«Бригады обеспечены одноразовыми халатами и масками, все прошли инструктаж, в том числе и как защитить себя, – рассказала она. – Например, приезжая на такой вызов, надевают маску и на пациента. А то, что бригада едет именно на такой вызов, что есть потенциальная опасность заражения коронавирусной инфекцией, выясняется еще при обращении. У нас есть специальный опросник, диспетчер обязательно уточняет, был ли человек за рубежом, когда и с кем контактировал».

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