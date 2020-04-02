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На видео сняли первый апрельский дождь в Бердске перед обращением Путина к нации 2 апреля

20:10 02.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане не промокли. Они соблюдают режим самоизоляции, поэтому бердские улицы почти пусты.

На видео сняли первый апрельский дождь в Бердске перед обращением Путина к нации 2 апреля
Первый апрельский дождь умывает Бердск

Дождь пошел вечером 2 апреля в Бердске. Это случилось незадолго до обращения президента Владимира Путина к нации. Предполагают, что глава государства продлит карантин еще на неделю — с 6 по 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Бердск, как и вся Новосибирская область, находится на самоизоляции с вечера 31 марта, после того, как губернатор Андрей Травников подписал постановление о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19.

В четверг вечером, когда начался дождь, улицы Бердска были почти пусты. Так что люди не промокли. Зато дождь «умоет город», способствуя более быстрому таянию снега.

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